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Обізвали нахабою та відіслали під Харків — в Одесі пасажирка облаяла водія маршрутки

2 липня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скандал в одеській маршрутці: пасажирка обласяла водія
Одеська маршрутка. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні в Одесі водій маршрутного таксі  не зупинився на потребу пасажирки, яка хотіла вийти з транспорту в неустановленому місці. Маршрутка поїхала далі, проте жінка почала нецензурно лаятись на адресу водія та відіслала "боронити Одесу" на фронті. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Що сталось

За свідченнями авторки відео, одна з пасажирок маршрутки №168 попросила водія висадити її  в місці, де не було зупинки. Чоловік на це прохання "ввічливо відмовив", однак одеситка відразу ж почала висловлювати своє невдоволення. Вона вступила в словесну перепалку з водієм, нецензурно лаялась та кричала. 

"Ти тварюка! Ти дочекаєшся, на**й, поїдеш під Харків, падла! Поїдеш захищати Одесу. Ви, молодь, вже знахабніли та зажралися, давай відчиняй, придурок", — кричала пасажирка. 

Пасажирка, не стримуючи емоцій, голосно матюкалась та наполягала, аби водії відчинив двері та висадив її. Після зупинення маршрутки обурена жінка залишила транспортний засіб. 

Інші скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі біля Привозу три охоронці із шевронами ТОВ Security Group напали на місцевого бездомного. Попри обурення та запитання місцевих, чоловіки у формі свої дії не аргументували. Поліція вже почала розслідування для встановлення усіх причетних осіб.

Також ми повідомляли, що в самому центрі Одеси стався скандал за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, двоє іноземців пошкодили автівку місцевому таксисту, адже не мали коштів сплатити проїзд.

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