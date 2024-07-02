Скандал в одеській маршрутці: пасажирка обласяла водія

Обізвали нахабою та відіслали під Харків — в Одесі пасажирка облаяла водія маршрутки
Сьогодні в Одесі водій маршрутного таксі не зупинився на потребу пасажирки, яка хотіла вийти з транспорту в неустановленому місці. Маршрутка поїхала далі, проте жінка почала нецензурно лаятись на адресу водія та відіслала "боронити Одесу" на фронті.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
Що сталось
За свідченнями авторки відео, одна з пасажирок маршрутки №168 попросила водія висадити її в місці, де не було зупинки. Чоловік на це прохання "ввічливо відмовив", однак одеситка відразу ж почала висловлювати своє невдоволення. Вона вступила в словесну перепалку з водієм, нецензурно лаялась та кричала.
"Ти тварюка! Ти дочекаєшся, на**й, поїдеш під Харків, падла! Поїдеш захищати Одесу. Ви, молодь, вже знахабніли та зажралися, давай відчиняй, придурок", — кричала пасажирка.
Пасажирка, не стримуючи емоцій, голосно матюкалась та наполягала, аби водії відчинив двері та висадив її. Після зупинення маршрутки обурена жінка залишила транспортний засіб.
Інші скандали в Одесі
Ми писали, що в Одесі біля Привозу три охоронці із шевронами ТОВ Security Group напали на місцевого бездомного. Попри обурення та запитання місцевих, чоловіки у формі свої дії не аргументували. Поліція вже почала розслідування для встановлення усіх причетних осіб.
Також ми повідомляли, що в самому центрі Одеси стався скандал за участі водія автівки та двох чоловіків. Так, двоє іноземців пошкодили автівку місцевому таксисту, адже не мали коштів сплатити проїзд.
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