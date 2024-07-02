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Обозвали нахалом и отправили под Харьков — в Одессе пассажирка обругала водителя маршрутки

2 июля 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Скандал в одесской маршрутке: пассажирка обругала водителя
Одесская маршрутка. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня в Одессе водитель маршрутного такси не остановился по требованию пассажирки, которая хотела выйти из транспорта в неустановленном месте. Маршрутка поехала дальше, однако женщина начала нецензурно ругаться в адрес водителя и отправила "защищать Одессу" на фронте.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Что случилось

По данным автора видео, одна из пассажирок маршрутки №168 попросила водителя высадить ее в месте, где не было остановки. Мужчина на эту просьбу "вежливо отказал", однако одесситка сразу же начала выражать свое недовольство. Она вступила в словесную перепалку с водителем, нецензурно бранилась и кричала.

"Ты тварь! Ты дождешься,на***й, поедешь под Харьков, падла! Поедешь защищать Одессу. Вы, молодежь, уже обнаглели и зажрались, давай открывай, придурок", — кричала пассажирка.

Пассажирка, не сдерживая эмоций, громко материлась и настаивала, чтобы водители открыл дверь и высадил ее. После остановки маршрутки возмущенная женщина покинула транспортное средство.

Другие скандалы в Одессе

Мы писали, что в Одессе возле Привоза три охранника с шевронами ООО Security Group напали на местного бездомного. Несмотря на возмущение и местные вопросы, мужчины в форме свои действия не аргументировали. Полиция уже начала расследование по установлению всех причастных лиц.

Также мы сообщали, что в самом центре Одессы произошел скандал с участием водителя автомобиля и двух мужчин. Так, двое иностранцев повредили автомобиль местному таксисту, ведь не имели средств оплатить проезд.

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