Вадима Шевеленко, який образив ветерана на протезах в Одесі, внесли до "Миротворця"

Вадима Шевеленко в базі "Миротворець". Фото: скриншот

Вадима Шевеленко, який образив лікаря-ветеринара на протезах в Одесі, внесли до бази "Миротворець". Там зазначено, що чоловік усвідомлено поглумився над військовослужбовцем ЗСУ, який отримав важке поранення у боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками.

Про це Новини.LIVE дізналися з відповідного повідомлення розміщеного у базі "Миротворець".

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Реакція ветерана

Водночас сам ветеран на своїй сторінці в Instagram заявив, що готовий пробачити чоловікові, якщо той перерахує значні суми на потреби військовослужбовців.

"Якщо ця людина, у своєму новому волонтерському амплуа, виявить бажання перерахувати значні суми (які саме – обговоримо особисто) на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та Третьої штурмової бригади, вибачення будуть прийняті й вважатимуться щирими. Ну а якщо ні, то й ні", — написав Олексій Притула.

Допис Олексія Притули. Фото: скриншот

Скандал у ветеринарній клініці в Одесі: що відомо

Нагадаємо, інцидент стався 3 липня, де Шевеленко образив лікаря Олексія Притулу, який втратив ноги на фронті та використовує протези. На відео опубліковане ветераном, видно, як кривдник вимагає від лікаря підійти до його собаки. Та після пояснення лікаря, що він на протезах, реагує образливою лайкою.

Пізніше з’явилися кадри, на яких Шевеленко просить вибачення, пояснюючи, що не бачив протезів і думав, що той "не так з ним розмовляв". Олексій Притула вибачення не прийняв.

Згодом, стало відомо, що Вадим Шевеленко був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. Сьогодні його уже звільнили.

Ветеран звернувся до поліції із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки. Поліціянти склали щодо Шевеленка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).