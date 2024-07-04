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Мужчину, который обругал ветерана на протезах в Одессе, внесли в базу "Миротворец"

4 июля 2024 13:18
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Вадима Шевеленко, обидевшего ветерана на протезах в Одессе, внесли в "Миротворец"
Вадима Шевеленко в базе "Миротворец". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Вадима Шевеленко, обидевшего врача-ветеринара на протезах в Одессе, внесли в базу "Миротворец". Там отмечено, что мужчина осознанно надругался над военнослужащим ВСУ, получившим тяжелое ранение в борьбе с российско-фашистскими захватчиками.

Об этом Новости.LIVE узнали из соответствующего сообщения, размещенного в базе "Миротворец".

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Реакция ветерана

В то же время сам ветеран на своей странице в Instagram заявил, что готов простить мужчину, если тот перечислит значительные суммы на нужды военнослужащих.

"Если этот человек, в своем новом волонтерском амплуа, изъявит желание перечислить значительные суммы (какие именно – обсудим лично) на нужды двух подразделений, а именно бригады Азов и Третьей штурмовой бригады, извинения будут приняты и будут считаться искренними. Ну а если нет, то и нет", — написал Алексей Притула.

Мужчину, который обругал ветерана на протезах в Одессе, внесли в базу "Миротворец" - фото 1
Сообщение Алексея Притулы. Фото: скриншот

Скандал в ветеринарной клинике: что известно

Напомним, инцидент произошел 3 июля, где Шевеленко оскорбил врача Алексея Притула, потерявшего ноги на фронте и использующего протезы. На видео опубликованное ветераном, видно, как обидчик требует от врача подойти к его собаке. Но после объяснения врача, что он на протезах, реагирует оскорбительной бранью.

Позже появились кадры, на которых Шевеленко извиняется, объясняя, что не видел протезов и думал, что тот "не так с ним разговаривал". Алексей Притула прощения не принял.

Впоследствии стало известно, что Вадим Шевеленко был внештатным советником вице-премьера Ольги Стефанишиной. Сегодня его уже уволили.

Ветеран обратился в полицию с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники. Полицейские составили в отношении Шевеленко административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

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