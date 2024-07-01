Вбивство військовослужбового в Одесі: подробиці від ЗМІ

В Одесі дівчина вбила знайомого випадково. Ілюстративне фото: Freepik

В Одесі 17-річна дівчина ненавмисно застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Деталі інциденту

Військовослужбовець кілька днів тому начебто повернувся з відрядження і не здав зброю до військової частини. Тому коли троє друзів сиділи в квартирі одного з них, дівчина взяла до рук його автоматичну зброю АК-74 і, ненавмисно вистріливши, смертельно поранила військового.

Деталі вбивства військового в Одесі. Фото: ЗМІ

Кримінальне провадження

За фактом вбивства через необережність правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для з'ясування обставин трагедії.

Інші вбивства на Одещині

Ми писали, що у місті Біляївка, що на Одещині, зять побив тестя та викрав його. Таким чином чоловік начебто намагався захистити тещу від агресивної поведінки потерпілого. За скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також ми писали, що поліція затримала 29-річного одесита, який підозрюється у вбивстві свого товариша. Чоловік хотів свій злочин замаскувати під самогубство, однак провалив перевірку на поліграфі — тепер йому світить позбавлення волі.