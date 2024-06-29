Поліція здійснює затримання зловмисника. Фото ілюстративне: Нацполіція

У місті Біляївка, що на Одещині, зять побив тестя та викрав його. Таким чином чоловік начебто намагався захистити тещу від агресивної поведінки потерпілого. За скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією поліції, 29-річний чоловік, приїхавши до будинку батьків дружини, почав сваритися з тестем та вдарив його палицею по голові. Після чого заштовхав до свого автомобіля та відвіз у поле. Там він ще раз вдарив потерпілого по голові пристроєм для стрільби гумовими кулями, тричі вистрілив у нього і поїхав геть, викинувши зброю у річку.

Затримання зловмисника

Оперативники розшукали зловмисника за місцем мешкання в Біляївці, де він зізнався у скоєному. І повідомив, що таким чином хотів захистити тещу від домашнього насилля. Хоча сама жінка ні разу про це не повідомляла у поліцію. Сам тесть унаслідок побиття отримав тілесні ушкодження у вигляді забитої рани завушної ділянки голови та кульових поранень гомілки, плеча й руки.

Що загрожує

Фігуранту обвинувачення за умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, та в незаконному позбавленні волі із застосуванням зброї. За ці злочини чоловіку загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала 29-річного одесита, який підозрюється у вбивстві свого товариша. Чоловік хотів свій злочин замаскувати під самогубство, однак провалив перевірку на поліграфі — тепер йому світить позбавлення волі.