Полиция производит задержание злоумышленника. Фото иллюстративное: Нацполиция

В городе Беляевка в Одесской области зять избил тестя и похитил его. Таким образом мужчина якобы пытался защитить тещу от агрессивного поведения потерпевшего. За совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

По информации полиции, 29-летний мужчина, приехав в дом родителей жены, начал ссориться с тестем и ударил его палкой по голове. После чего затолкал в свой автомобиль и увез в поле. Там он еще раз ударил пострадавшего по голове устройством для стрельбы резиновыми пулями, трижды выстрелил в него и уехал, выбросив оружие в реку.

Задержание злоумышленника

Оперативники разыскали злоумышленника по месту жительства в Беляевке, где он признался в содеянном. И сообщил, что таким образом хотел уберечь тещу от домашнего насилия. Хотя сама женщина ни разу об этом не сообщала в полицию. Сам тесть в результате избиения получил телесные повреждения в виде ушибленной раны заушного участка головы и шаровых ранений голени, плеча и руки.

Что угрожает

Фигуранту обвинения за умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, и в незаконном лишении свободы с применением оружия. За эти преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, полиция задержала 29-летнего одессита, подозреваемого в убийстве своего товарища. Мужчина хотел свое преступление замаскировать под самоубийство, однако провалил проверку на полиграфе - теперь ему светит лишение свободы.