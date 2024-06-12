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Вбив за цигарку — на Одещині затримали неповнолітнього

12 червня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вбив 15-річного хлопця: на Одещині затримали кривдника
На Одещині затримали неповнолітнього хлопця за вбивство. Ілюстраційне фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області затримали неповнолітнього юнака, який вбив 15-річного місцевого хлопця за те, що той не мав закурити. За скоєне кривдник може провести за ґратами до 15 років. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

Подія сталась у селі Подільського району Одещини, куди 17-річний юнак приїхав з іншого регіону. Він вночі захотів закурити, проте цигарок в нього не опинилось — тож рішенням стало спитати місцевих.  Так, він "виловив" двох хлопців 15-ти років, але у них цигарок не опинилось. Це дуже розлютило старшого юнака та він почав бити двох друзів ножем — одному поранив ногу, а іншому завдав смертельних ударів у груди.

Яке покарання

Нападнику було повідомлено про підозру в умисному вбивстві та умисному легкому тілесному ушкодженні. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали, що поліція затримала жителя Одеської області, який забив свого односельчанина до смерті. Наразі кривдник перебуває під вартою, йому загрожує до семи років в'язниці.

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали 22-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві.  Молодику зробили зауваження з приводу гучної музики, а він відповів вистрілом у груди. Тепер одеситу загрожує тюрма.

Додамо, що в Одеській області чоловіка затримали за побиття своєї співмешканки. На ґрунті ревнощів кривдник завдав тяжких тілесних ушкоджень жінці, внаслідок чого вона померла.

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різанина
поліція
Одеса
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