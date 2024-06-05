В Одеській області чоловік вбив кохану на ґрунті ревнощів.

Затриманий за вбивство чоловік. Фото: Нацполіція

На території Біляївської ОТГ, що в Одеській області, чоловік побачив, як його співмешканка розмовляє з односельчанином біля будинку. На ґрунті ревнощів кривдник завдав тяжких тілесних ушкоджень жінці, внаслідок чого вона померла.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Обставини інциденту

За даними слідства, 34-річна жінка та її 37-річний чоловік святкували день народження родича. Коли закінчилось спиртне, чоловік пішов до магазину за додатковим алкоголем. Повернувшись, він побачив, що його співмешканка розмовляє з односельчанином, який під’їхав до будинку. Після того, як той поїхав, фігурант приревнував жінку, почав сваритися з нею та бити.

Кочерга, якою кривдник бив жінку. Фото: Нацполіція

Конфлікт продовжився в оселі, де кривдник бив потерпілу руками та металевою кочергою. Пізніше зловмисник зрозумів, що накоїв, та викликав швидку допомогу. Однак до приїзду медиків потерпіла померла.

Що загрожує

Чоловікові повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Випадки домашнього насильства на Одещині

Ми писали, що житель Одещини завдав ножових поранень власному батьку, а потім не зміг навіть пояснити мотив вчинку. Кривдника тримають під вартою, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Також поліція Одеси розслідує інцидент в одному з дворів багатоповерхівки у спальному районі міста. Там чоловік порізав дружину та 8-річну доньку ножем, після чого викинувся з вікна. Під час слідства виявилося, що родина вже викликала зацікавлення у правоохоронців.

Окрім цього, в Одеській області засудили двох домашніх тиранів. Жителі Березівського району силою залякували своїх рідних та змушували виконувати їхні забаганки.