Чоловік наніс ножові поранення своєму батьку.

На Одещині судитимуть кривдника власного батька. Фото: Нацполіція

Житель Одещини завдав ножові поранення власному батьку, а потім не зміг навіть пояснити мотив вчинку. Кривдника тримають під вартою, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

У селищі Любашівка, що на Одещині, 42-річний син завдав ножові поранення своєму 70-річному батькові. Чоловік проживав у літній кухні на території батьківського дому та серед ночі постукав у двері будинку. Як тільки його батько відчинив — зловмисник ударив пенсіонера ножем у шию та живіт. Потерпілий зміг дійти до кімнати, де його у такому стані побачила дружина та викликала лікарів. Кривдника затримали, однак він не зміг пояснити, чому так вчинив з батьком.

Правоохоронці вилучили ніж. Фото: Нацполіція

Що загрожує

42-річному жителю Любашівки оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до восьми років. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Випадки домашнього насильства на Одещині

Ми писали, що поліція почала розслідування за фактом інциденту в одному з дворів багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Там чоловік порізав дружину та 8-річну доньку ножем, після чого викинувся з вікна. В ході слідства виявилось, що родина вже викликала зацікавлення у правоохоронців.

Також ми повідомляли, що в Одеській області засудили двох домашніх тиранів. Жителі Березівського району силою залякували своїх рідних та змушували виконувати їхні забаганки.