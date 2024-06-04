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Ножем в шию та живіт — на Одещині чоловік порізав свого батька

4 червня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чоловік наніс ножові поранення своєму батьку.
На Одещині судитимуть кривдника власного батька. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Житель Одещини завдав ножові поранення власному батьку, а потім не зміг навіть пояснити мотив вчинку. Кривдника тримають під вартою, йому загрожує до восьми років за ґратами. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

У селищі Любашівка, що на Одещині, 42-річний син завдав ножові поранення своєму 70-річному батькові. Чоловік проживав у літній кухні на території батьківського дому та серед ночі постукав у двері будинку. Як тільки його батько відчинив — зловмисник ударив пенсіонера ножем у шию та живіт. Потерпілий зміг дійти до кімнати, де його у такому стані побачила дружина та викликала  лікарів. Кривдника затримали, однак він не зміг пояснити, чому так вчинив з батьком. 

Чоловік порізав ножем батька на Одещині
Правоохоронці вилучили ніж. Фото: Нацполіція

Що загрожує

42-річному жителю Любашівки оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до восьми років. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. 

Випадки домашнього насильства на Одещині

Ми писали, що поліція почала розслідування за фактом інциденту в одному з дворів багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Там чоловік порізав дружину та 8-річну доньку ножем, після чого викинувся з вікна. В ході слідства виявилось, що родина вже викликала зацікавлення у правоохоронців.

Також ми повідомляли, що в Одеській області засудили двох домашніх тиранів. Жителі Березівського району силою залякували своїх рідних та змушували виконувати їхні забаганки.

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