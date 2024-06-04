Мужчина нанес ножевые ранения своему отцу.

В Одесской области будут судить обидчика собственного отца. Фото: Нацполиция

Житель Одесчины нанес ножевые ранения собственному отцу, а затем не смог даже объяснить мотив поступка. Обидчика держат под стражей, ему грозит до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

В поселке Любашевка Одесской области 42-летний сын нанес ножевые ранения своему 70-летнему отцу. Мужчина проживал в летней кухне на территории родительского дома, и ночью постучался в двери. Как только его отец открыл — злоумышленник ударил пенсионера ножом в шею и живот. Потерпевший смог дойти до комнаты, где его в таком состоянии увидела жена и вызвала врачей. Обидчика задержали, однако он не смог объяснить, почему так поступил с отцом.

Правоохранители изъяли нож. Фото: Нацполиция

Что угрожает

42-летнему жителю Любашевки объявили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Случаи домашнего насилия в Одесской области

Мы писали, что полиция начала расследование по факту инцидента в одном из дворов многоэтажки в спальном районе Одессы. Там мужчина изрезал жену и 8-летнюю дочь ножом, после чего выбросился из окна. В ходе следствия оказалось, что семья уже вызвала интерес у правоохранителей.

Также мы сообщали, что в Одесской области осудили двух домашних тиранов. Жители Березовского района силой запугивали своих родных и заставляли выполнять их прихоти.