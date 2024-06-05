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Приревновал до смерти — в Одесской области мужчина избил любимую

5 июня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области мужчина убил любимую на почве ревности.
Задержанный за убийство мужчина. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На территории Беляевской ОТГ в Одесской области мужчина увидел, как его сожительница разговаривает с односельчанином возле дома. На почве ревности обидчик нанес тяжелые телесные поврежденные женщине, в результате чего она умерла.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Обстоятельства инцидента

По данным следствия, 34-летняя женщина и ее 37-летний мужчина праздновали день рождения родственника. Когда кончилось спиртное, мужчина пошел в магазин за дополнительным алкоголем. Вернувшись, он увидел, что его сожительница разговаривает с подъехавшим к дому односельчанином. После того, как тот уехал, фигурант приревновал женщину, начал ссориться с ней и избивать ее.

В Одесской области мужчина убил женщину из-за ревности
Кочерга, которой обидчик избивал женщину. Фото: Нацполиция

Конфликт продолжился в доме, где обидчик бил потерпевшую руками и металлической кочергой. Позже злоумышленник понял, что натворил, и вызвал скорую помощь. Однако до приезда медиков потерпевшая скончалась.

Что грозит

Мужчине сообщено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Случаи домашнего насилия в Одесской области

Мы писали, что житель Одесчины нанес ножевые ранения собственному отцу, а затем не смог даже объяснить мотив поступка. Обидчика держат под стражей, ему грозит до восьми лет за решеткой.

Также полиция Одессы расследует инцидент в одном из дворов многоэтажки в спальном районе города. Там мужчина изрезал жену и 8-летнюю дочь ножом, после чего выбросился из окна. В ходе следствия оказалось, что семья уже вызвала интерес у правоохранителей.

Кроме этого, в Одесской области осудили двух домашних тиранов. Жители Березовского района силой запугивали своих родных и заставляли выполнять их прихоти.

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