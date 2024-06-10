Чоловік побив до смерті односельчанина на Одещині: деталі

Затриманий у відділку поліції. Фото: Нацполіція

На Одещині поліція затримала місцевого жителя, який побив свого односельчанина до смерті. Наразі кривдник перебуває під вартою, йому загрожує до семи років в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

Інцидент стався у селі Нерубайської ОТГ, де двоє знайомих товаришів 58 та 44 років запросили до своєї компанії 32-річного односельчанина, з яким познайомилися в магазині.

Огляд місця події. Фото: Нацполіція

Коли господар будинку, 44-річний чоловік, пішов спати, то інші двоє почали сваритися. Молодший вдарив старшого по голові кулаком, а коли той упав — почав бити його ногами. Пізніше господар виявив свого знайомого без свідомості і викликав поліцію та швидку. Медики констатували смерть чоловіка на місці.

Що загрожує

Підозрюваного затримали за місцем його проживання. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За це зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали, що на в Одеській області чоловіка затримали за побиття своєї співмешканки. На ґрунті ревнощів кривдник завдав тяжких тілесних ушкоджень жінці, внаслідок чого вона померла.

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали 22-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві. Молодику зробили зауваження з приводу гучної музики, а він відповів вистрілом у груди. Тепер одеситу загрожує тюрма.