Мужчина избил до смерти односельчанина в Одесской области: детали

Забил знакомого ногами до смерти — в Одесской области задержали убийцу
В Одесской области полиция задержала местного жителя, избившего своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали инцидента
Инцидент произошел в селе Нерубайской ОТГ, где двое знакомых товарищей 58 и 44 лет пригласили в свою компанию 32-летнего односельчанина, с которым познакомились в магазине.
Когда хозяин дома, 44-летний мужчина, ушел спать, другие двое начали ссориться. Младший ударил старшего по голове кулаком, а когда тот упал, начал бить его ногами. Позже хозяин обнаружил своего знакомого без сознания и вызвал полицию и скорую. Медики констатировали смерть мужчины на месте.
Что угрожает
Подозреваемый был задержан по месту его жительства. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. За это злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Случаи убийств в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за избиение своей сожительницы. На почве ревности обидчик нанес тяжкие телесные повреждения женщине, в результате чего она умерла.
Также мы сообщали, что в Одессе задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве. Молодому человеку сделали замечания по поводу громкой музыки, а он ответил выстрелом в грудь. Теперь одесситу грозит тюрьма.
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