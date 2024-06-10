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Забил знакомого ногами до смерти — в Одесской области задержали убийцу

10 июня 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Мужчина избил до смерти односельчанина в Одесской области: детали
Задержанный в отделении полиции. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области полиция задержала местного жителя, избившего своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

Инцидент произошел в селе Нерубайской ОТГ, где двое знакомых товарищей 58 и 44 лет пригласили в свою компанию 32-летнего односельчанина, с которым познакомились в магазине.

В Одесской области мужчина убил односельчанина
Осмотр места происшествия. Фото: Нацполиция

Когда хозяин дома, 44-летний мужчина, ушел спать, другие двое начали ссориться. Младший ударил старшего по голове кулаком, а когда тот упал, начал бить его ногами. Позже хозяин обнаружил своего знакомого без сознания и вызвал полицию и скорую. Медики констатировали смерть мужчины на месте.

Что угрожает

Подозреваемый был задержан по месту его жительства. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. За это злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за избиение своей сожительницы. На почве ревности обидчик нанес тяжкие телесные повреждения женщине, в результате чего она умерла.

Также мы сообщали, что в Одессе задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве. Молодому человеку сделали замечания по поводу громкой музыки, а он ответил выстрелом в грудь. Теперь одесситу грозит тюрьма.

алкоголь
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тюрьма
преступление
избиение
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