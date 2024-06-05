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Зробив зауваження та отримав кулю в груди — в Одесі поліцейські затримали вбивцю

5 червня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вбив сусіда через зауваження: в Одесі затримали стрілка
Поліція затримала одесита за вбивство. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі затримали 22-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві.  Молодику зробили зауваження з приводу гучної музики, а він відповів вистрілом у груди. Тепер одеситу загрожує тюрма.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. 28-річний чоловік разом із братом почули гучну музику та галас з квартири на дев’ятому поверсі. Вони піднялися до цієї квартири, постукали у двері та зробили зауваження її мешканцю — 22-річному молодику. Між трьома одеситами виникла сварка, яка переросла у штовханину.

Молодик вбив сусіда в Одесі
Поліція вилучала зброю. Фото: Нацполіція

Тоді молодик зайшов у квартиру, взяв пістолет і декілька разів вистрелив у груди  одного з чоловіків та втік. Потерпілий помер на місці від отриманих травм. Брат загиблого повідомив про подію сусідам, які викликали поліцію. 

Яке покарання загрожує

Жителю Одеси повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За скоєне молодикові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Вбивства в Одесі

Ми писали, що в Одесі поліція затримала чоловіка, який побив до смерті свого знайомого, а тіло заховав під ліжко. Підозрюваний зізнався у злочині, наразі йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

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