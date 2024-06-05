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Сделал замечание и получил пулю в грудь — в Одессе полицейские задержали убийцу

5 июня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Убил соседа из-за замечаний: в Одессе задержали стрелка
Полиция задержала одессита за убийство. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве. Молодому человеку сделали замечания по поводу громкой музыки, а он ответил выстрелом в грудь. Теперь одесситу грозит тюрьма.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Академика Королева. 28-летний мужчина вместе с братом услышали громкую музыку и шум из квартиры на девятом этаже. Они поднялись в эту квартиру, постучали в дверь и сделали замечание ее жильцу — 22-летнему молодому человеку. Между тремя одесситами возникла ссора, которая переросла в толкотню.

Молодой человек убил соседа в Одессе
Полиция изъяла оружие. Фото: Нацполиция

Тогда молодой человек зашел в квартиру, взял пистолет и несколько раз выстрелил в грудь одного из мужчин и скрылся. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Брат погибшего сообщил о происшествии соседям, вызвавших полицию.

Какое наказание грозит

Житель Одессы поставлен в известность о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. За совершенное молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Убийства в Одессе

Мы писали, что в Одессе полиция задержала мужчину, который избил до смерти своего знакомого, а тело спрятал под кровать. Подозреваемый признался в преступлении, теперь ему грозит до десяти лет заключения.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали 24-летнего жителя Харькова и выдвинули ему подозрение в умышленном убийстве. Преступник, находясь в Одессе, ударил ножом в сердце молодого парня за то, что тот не дал закурить.

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