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Заховав тіло під ліжко — в Одесі затримали вбивцю

28 травня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заховав тіло під ліжко — в Одесі затримали вбивцю
В Одесі чоловік насмерть забив орендодавця. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі поліція затримала чоловіка, який побив до смерті свого знайомого, а тіло заховав під ліжко. Підозрюваний зізнався у злочині та наразі йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

За даними слідства, подія сталася в Одесі на вулиці Капітана Кузнєцова. 36-річний чоловік завітав до свого  52-річного орендодавця та чоловіки вирішили випити. На ґрунті сп'яніння між ними виникла сварка. У розпалі конфлікту квартирант побив власника оселі кулаками та ногами. Після цього він пішов у магазин, а коли повернувся, виявив орендодавця без ознак життя.

Після вбивста в Одесі чоловік заховав тіло під ліжко.
Поліція проводить огляд на місці події. Фото: Нацполіція

Спробувавши приховати сліди злочину, чоловік заховав тіло під ліжко, відмив з підлоги та меблів кров, а використані ганчірки викинув у смітник. Про скоєне чоловік повідомив своїй співмешканці, яка і звернулася до поліції. 

Що загрожує

Затриманому висунули підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 121 КК України і карається позбавленням волі на строк до десяти років. 

Інші випадки вбивств на Одещині

Ми раніше повідомляли, що правоохоронці затримали 24-річного жителя Харкова та висунули йому підозру в умисному вбивстві. Злочинець, перебуваючи в Одесі, вдарив ножем у серце молодого хлопця за те, що той не дав закурити.

Також ми писали, що поліція Одеси затримала місцевого безхатька, який скоїв вбивство у Приморському районі міста. 36-річний одесит заколов кухонним ножем знайомого за те, що той не повернув йому телефон.

Одеса
алкоголь
скандал
вбивство
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