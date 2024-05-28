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Спрятал тело под кровать — в Одессе задержали убийцу

28 мая 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Спрятал тело под кровать — в Одессе задержали убийцу
В Одессе мужчина насмерть забил арендодателя. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе полиция задержала мужчину, избившего до смерти своего знакомого, а тело спрятав под кровать. Подозреваемый признался в преступлении и ему грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

По данным следствия, происшествие произошло в Одессе на улице Капитана Кузнецова. 36-летний мужчина посетил своего 52-летнего арендодателя и мужчины решили выпить. На почве опьянения между ними возникла ссора. В разгаре конфликта квартирант избил владельца дома кулаками и ногами. После этого он пошел в магазин, а когда вернулся, обнаружил арендодателя без признаков жизни.

После убийцы в Одессе мужчина спрятал тело под кровать.
Полиция проводит осмотр на месте происшествия. Фото: Нацполиция

Попытавшись скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело под кровать, отмыл с пола и мебели кровь, а использованные тряпки выбросил в помойку. О совершенном мужчине сообщил своей сожительнице, которая и обратилась в полицию.

Что угрожает

Задержанному выдвинули подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 121 УК Украины и карается лишением свободы сроком до десяти лет.

Другие случаи убийств в Одесской области

Мы ранее сообщали, что правоохранители задержали 24-летнего жителя Харькова и выдвинули ему подозрение в умышленном убийстве. Преступник, находясь в Одессе, ударил ножом в сердце молодого парня за то, что тот не дал закурить.

Также мы писали, что полиция Одессы задержала местного бездомного, совершившего убийство в Приморском районе города. 36-летний одессит заколол кухонным ножом знакомого за то, что тот не вернул ему телефон.

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