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Убил за сигарету — в Одесской области задержали несовершеннолетнего

12 июня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Убил 15-летнего парня: в Одесской области задержали обидчика
В Одесской области задержали несовершеннолетнего парня за убийство. Иллюстративное фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области задержали несовершеннолетнего юношу, убившего 15-летнего местного парня за то, что тот не дал закурить. За совершенное обидчик может провести за решеткой до 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

Событие произошло в селе Подольского района Одесской области, куда 17-летний юноша приехал из другого региона. Он ночью захотел закурить, однако сигарет у него не оказалось — поэтому решением стало спросить местных. Так, он "выловил" двух парней 15-ти лет, но у них сигарет не оказалось. Это очень разозлило старшего юношу и он стал бить двух друзей ножом — одному ранил ногу, а другому нанес смертельные удары в грудь.

Какое наказание

Нападающему было сообщено о подозрении в умышленном убийстве и умышленном легком телесном повреждении. Эти преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали, что полиция задержала жителя Одесской области, который забил своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Одессе задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве. Молодому человеку сделали замечания по поводу громкой музыки, а он ответил выстрелом в грудь. Теперь одесситу грозит тюрьма.

Добавим, что в Одесской области мужчину задержали за избиение своей сожительницы. На почве ревности обидчик нанес тяжкие телесные повреждения женщине, в результате чего она умерла.

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