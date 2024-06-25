Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Винний у самогубстві друга — одесита затримали за вбивство arrow

Винний у самогубстві друга — одесита затримали за вбивство

25 червня 2024 11:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесит вбив товариша та хотів замаскувати це під самогубство
Поліція затримала одесита. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліція затримала 29-річного одесита, який підозрюється у вбивстві свого товариша. Чоловік хотів свій злочин замаскувати під самогубство, однак провалив перевірку на поліграфі — тепер йому світить позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочину

Зловмисник подзвонив в поліцію та повідомив, що його 24-річний друг нібито застрелився на його очах. Правоохоронці приїхали на адресу та вияви тіло молодика з вогнепальним пораненням голови. У руці небіжчика був зареєстрований на його ім’я пістолет, а  поряд — стріляна гільза. 

В ході слідства виявилось, що зловмисник збрехав про події, що стались та хотів уникнути відповідальності за вбивство. Перевірка на поліграфі показала, що 29-річний одесит причетний до загибелі товариша.

Яке покарання загрожує

Слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили фігуранту про підозру у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України). Цей злочин карається позбавленням  волі на строк  до п'яти років. 

Вбивства в Одеській області

Ми писали раніше, що на Одещині водій вантажівки задушив жінку, викинув її тіло у траву та поїхав далі. Вбивцю розшукали та затримали, за скоєне він може сісти за ґрати на 15 років.

Також ми повідомляли, що житель Одещини вбив свого знайомого під час застілля. Кривдник викликав поліцію та швидку, однак врятувати потерпілого не вдалось. Наразі вбивці загрожує позбавлення волі. 

Додамо, що в Одеській області неповнолітній переселенець вбив 15-річного місцевого хлопця. Він наніс йому ножові поранення за те, що той не мав закурити

Одеса
зброя
вбивство
стрілянина
в'язниця
самогубство
Кримінал
Новини Одеси
злочин
перевірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву