Одесит вбив товариша та хотів замаскувати це під самогубство

Поліція затримала одесита. Фото: Нацполіція

Поліція затримала 29-річного одесита, який підозрюється у вбивстві свого товариша. Чоловік хотів свій злочин замаскувати під самогубство, однак провалив перевірку на поліграфі — тепер йому світить позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Зловмисник подзвонив в поліцію та повідомив, що його 24-річний друг нібито застрелився на його очах. Правоохоронці приїхали на адресу та вияви тіло молодика з вогнепальним пораненням голови. У руці небіжчика був зареєстрований на його ім’я пістолет, а поряд — стріляна гільза.

В ході слідства виявилось, що зловмисник збрехав про події, що стались та хотів уникнути відповідальності за вбивство. Перевірка на поліграфі показала, що 29-річний одесит причетний до загибелі товариша.

Яке покарання загрожує

Слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили фігуранту про підозру у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Вбивства в Одеській області

Ми писали раніше, що на Одещині водій вантажівки задушив жінку, викинув її тіло у траву та поїхав далі. Вбивцю розшукали та затримали, за скоєне він може сісти за ґрати на 15 років.



Також ми повідомляли, що житель Одещини вбив свого знайомого під час застілля. Кривдник викликав поліцію та швидку, однак врятувати потерпілого не вдалось. Наразі вбивці загрожує позбавлення волі.



Додамо, що в Одеській області неповнолітній переселенець вбив 15-річного місцевого хлопця. Він наніс йому ножові поранення за те, що той не мав закурити