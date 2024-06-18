На Одещині чоловік зарізав свого односельчанина: деталі

Жителя Одещини затримали за умисне вбивство. Фото: Нацполіція

Житель Одещини смертельно поранив свого знайомого ножем під час "культурних посиденьок". Кривдник викликав поліцію та швидку самостійно, проте від покарання його це не вберегло — йому світить більше десяти років у в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

В одному з сіл Таїровської селищної громади 39-й місцевий житель запросив у гостія свого товариша 30-ти років, аби разом випити. Під час спільного застілля між ними виникла сварка. У розпалі конфлікту гість вдарив ножем господаря квартири у спину. Усвідомивши, що накоїв, зловмисник викликав поліцію та швидку допомогу.

Ніж, який вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Інші випадки вбивств на Одещині

Ми писали раніше, що в Одеській області неповнолітній переселенець вбив 15-річного місцевого хлопця. Він наніс йому ножові поранення за те, що той не мав закурити.

Окрім цього, поліція затримала жителя Одеської області, який забив свого односельчанина до смерті. Наразі кривдник перебуває під вартою, йому загрожує до семи років в'язниці.

Додамо, що в Одесі затримали 22-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві. Молодику зробили зауваження з приводу гучної музики, а він відповів вистрілом у груди. Тепер одеситу загрожує тюрма.