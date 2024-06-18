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Вызвал полицию, потому что убил товарища — случай резни в Одесской области

18 июня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области мужчина зарезал своего односельчанина: детали
Жителя Одесской области задержали за умышленное убийство. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Одесчины смертельно ранил своего знакомого ножом во время "культурных посиделок". Обидчик вызвал полицию и скорую самостоятельно, однако от наказания его это не уберегло — ему светит более десяти лет в тюрьме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном из сел Таировской поселковой громады 39-й местный житель пригласил в гости своего товарища 30-ти лет, чтобы вместе выпить. Во время совместного застолья между ними возникла ссора. В разгаре конфликта гость ударил ножом хозяина квартиры в спину. Осознав, что натворил, злоумышленник вызвал полицию и скорую помощь.

В Одесской области мужчина убил односельчанина
Нож, изъятый правоохранителями. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. За совершенное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Другие случаи убийств в Одесской области

Мы писали ранее, что в Одесской области несовершеннолетний переселенец убил 15-летнего местного парня. Он нанес ему ножевые ранения за то, что тот не имел при себе закурить.

Кроме этого, полиция задержала жителя Одесской области, который побил своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Добавим, что в Одессе задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве. Молодому человеку сделали замечания по поводу громкой музыки, а он ответил выстрелом в грудь. Теперь одесситу грозит тюрьма.

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