В Одесской области мужчина зарезал своего односельчанина: детали

Вызвал полицию, потому что убил товарища — случай резни в Одесской области
Житель Одесчины смертельно ранил своего знакомого ножом во время "культурных посиделок". Обидчик вызвал полицию и скорую самостоятельно, однако от наказания его это не уберегло — ему светит более десяти лет в тюрьме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали инцидента
В одном из сел Таировской поселковой громады 39-й местный житель пригласил в гости своего товарища 30-ти лет, чтобы вместе выпить. Во время совместного застолья между ними возникла ссора. В разгаре конфликта гость ударил ножом хозяина квартиры в спину. Осознав, что натворил, злоумышленник вызвал полицию и скорую помощь.
Какое наказание
Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. За совершенное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Другие случаи убийств в Одесской области
Мы писали ранее, что в Одесской области несовершеннолетний переселенец убил 15-летнего местного парня. Он нанес ему ножевые ранения за то, что тот не имел при себе закурить.
Кроме этого, полиция задержала жителя Одесской области, который побил своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.
Добавим, что в Одессе задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве. Молодому человеку сделали замечания по поводу громкой музыки, а он ответил выстрелом в грудь. Теперь одесситу грозит тюрьма.
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