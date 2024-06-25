Одессит убил товарища и хотел замаскировать это под самоубийство

Виновный в самоубийстве друга — одессита задержали за убийство
Полиция задержала 29-летнего одессита, подозреваемого в убийстве своего товарища. Мужчина хотел свое преступление замаскировать под самоубийство, однако провалил проверку на полиграфе — теперь ему светит лишение свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что его 24-летний друг якобы застрелился на его глазах. Правоохранители приехали в адрес и обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением головы. В руке умершего был зарегистрированный на его имя пистолет, а рядом — стреляная гильза.
В ходе следствия оказалось, что злоумышленник соврал о произошедшем и хотел избежать ответственности за убийство. Проверка на полиграфе показала, что 29-летний одессит причастен к гибели товарища.
Какое наказание грозит
Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили фигуранту о подозрении в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины). Это преступление карается лишением свободы сроком до пяти лет.
Убийства в Одесской области
Мы писали раньше, что в Одесской области водитель грузовика задушил женщину, выбросил ее тело в траву и поехал дальше. Убийцу разыскали и задержали, за совершенное он может сесть за решетку на 15 лет.
Также мы сообщали, что житель Одесской области убил своего знакомого во время застолья. Обидчик вызвал полицию и скорую, однако спасти потерпевшего не удалось. В настоящее время убийцы грозит лишение свободы.
Добавим, что в Одесской области несовершеннолетний переселенец убил 15-летнего местного парня. Он нанес ему ножевые ранения за то, что тот не должен был закурить
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