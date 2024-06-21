Далекобійник задушив жінку в Одеській області: що загрожує

Поліція затримала вбивцю. Фото: Нацполіція

На Одещині водій вантажівки задушив жінку, викинув її тіло у траву та поїхав далі. Вбивцю розшукали та затримали, за скоєне він може сісти за ґрати на 15 років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

40-річний чоловік з Хмельниччини зупинився перепочити на стоянці автозаправної станції поблизу села Нерубайське. Там він познайомився з 29-річною жінкою з Полтави, з якою потім вирішив разом випити. Однак під час імпровізованого застілля нові знайомі почали сваритися.

Тіло жінки у траві. Фото: Нацполіція

Водій не витримав та задушив полтавчанку, а тіло викинув майже за 35 кілометрів від місця злочину, поблизу села Шеметове Березівського району, що на Одещині. Правопорушника знайшли у Львівській області, і він зізнався у скоєному.

Яке покарання загрожує

Водія звинувачують в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років. Наразі він перебуває під вартою, а слідство триває.

Випадки вбивств на Одещині

Ми писали, що житель Одещини вбив свого знайомого під час застілля. Кривдник викликав поліцію та швидку, однак врятувати потерпілого не вдалось. Наразі вбивці загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одеській області неповнолітній переселенець вбив 15-річного місцевого хлопця. Він наніс йому ножові поранення за те, що той не мав закурити.

Окрім цього, поліція затримала жителя Одеської області, який забив свого односельця до смерті. Наразі кривдник перебуває під вартою, йому загрожує до семи років в'язниці.