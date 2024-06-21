Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Задушил и выбросил — в Одесской области водитель грузовика убил женщину arrow

Задушил и выбросил — в Одесской области водитель грузовика убил женщину

21 июня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дальнобойщик задушил женщину в Одесской области: что угрожает
Полиция задержала убийцу. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области водитель грузовика задушил женщину, выбросил ее тело в траву и поехал дальше. Убийцу разыскали и задержали, за совершенное он может сесть за решетку на 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

40-летний мужчина из Хмельнитчины остановился отдохнуть на стоянке автозаправочной станции вблизи села Нерубайское. Там он познакомился с 29-летней женщиной из Полтавы, с которой потом решил выпить вместе. Однако во время импровизированного застолья новые знакомые начали ссориться.

Водитель выбросил тело женщины на обочину трассы.
Тело женщины в траве. Фото: Нацполиция

Водитель не выдержал и задушил полтавчанку, а тело выбросил почти в 35 километрах от места преступления, вблизи села Шеметово Березовского района Одесской области. Правонарушителя нашли во Львовской области, и он признался в содеянном.

Какое наказание грозит

Водитель обвиняется в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Пока что он находится под стражей, а следствие продолжается.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали, что житель Одесской области убил своего знакомого во время застолья. Обидчик вызвал полицию и скорую, однако спасти потерпевшего не удалось. В настоящее время убийце грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области несовершеннолетний переселенец убил 15-летнего местного парня. Он нанес ему ножевые ранения за то, что тот не должен был закурить.

Кроме этого, полиция задержала жителя Одесской области, который побил своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Одесса
алкоголь
убийство
тюрьма
полиция
Одесская область
грузовики
Новости Одессы
преступление
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту