Дальнобойщик задушил женщину в Одесской области: что угрожает

Полиция задержала убийцу. Фото: Нацполиция

В Одесской области водитель грузовика задушил женщину, выбросил ее тело в траву и поехал дальше. Убийцу разыскали и задержали, за совершенное он может сесть за решетку на 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

40-летний мужчина из Хмельнитчины остановился отдохнуть на стоянке автозаправочной станции вблизи села Нерубайское. Там он познакомился с 29-летней женщиной из Полтавы, с которой потом решил выпить вместе. Однако во время импровизированного застолья новые знакомые начали ссориться.

Тело женщины в траве. Фото: Нацполиция

Водитель не выдержал и задушил полтавчанку, а тело выбросил почти в 35 километрах от места преступления, вблизи села Шеметово Березовского района Одесской области. Правонарушителя нашли во Львовской области, и он признался в содеянном.

Какое наказание грозит

Водитель обвиняется в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Пока что он находится под стражей, а следствие продолжается.

Случаи убийств в Одесской области

Мы писали, что житель Одесской области убил своего знакомого во время застолья. Обидчик вызвал полицию и скорую, однако спасти потерпевшего не удалось. В настоящее время убийце грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области несовершеннолетний переселенец убил 15-летнего местного парня. Он нанес ему ножевые ранения за то, что тот не должен был закурить.

Кроме этого, полиция задержала жителя Одесской области, который побил своего односельчанина до смерти. В настоящее время обидчик находится под стражей, ему грозит до семи лет тюрьмы.