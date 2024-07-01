Убийство военнослужащего в Одессе: подробности от СМИ

В Одессе девушка случайно застрелила военнослужащего — подробности
В Одессе 17-летняя девушка нечаянно застрелила 23-летнего военнослужащего во время застолья. Инцидент произошел на съемной квартире, где компания друзей распивала спиртные напитки.
Об этом сообщают местные СМИ.
Детали инцидента
Военнослужащий несколько дней назад якобы вернулся из командировки и не сдал оружие в воинскую часть. Поэтому когда три друга сидели в квартире одного из них, девушка взяла в руки его автоматическое оружие АК-74 и, нечаянно выстрелив, смертельно ранила военного.
Уголовное дело
По факту убийства по неосторожности правоохранители начали уголовное производство. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии.
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