Убийство военнослужащего в Одессе: подробности от СМИ

В Одессе девушка убила случайно знакомого. Иллюстративное фото: Freepik

В Одессе 17-летняя девушка нечаянно застрелила 23-летнего военнослужащего во время застолья. Инцидент произошел на съемной квартире, где компания друзей распивала спиртные напитки.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Детали инцидента

Военнослужащий несколько дней назад якобы вернулся из командировки и не сдал оружие в воинскую часть. Поэтому когда три друга сидели в квартире одного из них, девушка взяла в руки его автоматическое оружие АК-74 и, нечаянно выстрелив, смертельно ранила военного.

Подробности убийства военного в Одессе. Фото: СМИ

Уголовное дело

По факту убийства по неосторожности правоохранители начали уголовное производство. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств трагедии.

Другие убийства в Одесской области

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