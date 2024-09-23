Стали известны подробности самых громких скандалов с участием одесского ТЦК

"Скорая помощь" с работниками ТЦК. Фото: скриншот

Одесский фитнес-тренер, обругавший работников ТЦК , проходит подготовку в одной из боевых частей. А конфликт с медиками "скорой помощи" возник из-за их нежелания показать документы.

Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал руководитель Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко.

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Фитнес-тренер, который в начале июля оскорбил работника ТЦК, сейчас находится на учебе в ВСУ.

"Он был призван сразу в тот же день. Он понял свою ошибку. По собственному согласию был призван в одно из боевых подразделений воинских частей оперативного командования", — говорит глава ТЦК.

Напомним, на разлетевшемся по соцсетям видео фитнес-тренер обругал защитника Украины и пожелал ему воевать, пока не умрет. В тот же день его мобилизовали.

Конфликт с медиками

Юрий Пуйко также прокомментировал состоявшуюся в июне стычку между работниками ТЦК и сотрудниками "скорой помощи". Напомним, тогда медиков якобы силой удерживали в помещении терцентра.

По словам главы ТЦК, в ситуации уже разобрались, а сейчас ею занимаются правоохранительные органы. Юрий Пуйко утверждает, что причиной конфликта стал отказ показывать документы.

"Мы четыре часа пытались допроситься у людей, чтобы они показали свои документы. Только после приезда их руководителей, они смогли сказать, кто это такие", — рассказывает он.

Напомним, Юрий Пуйко считает, что конфликтов с участием ТЦК в Одессе стало значительно меньше. А случаи, попадающие в сеть, в большинстве своем манипулятивные.

Народный депутат Сергей Рахманин заявил, что Одесская область является лидером по количеству жалоб и заявлений о нарушениях со стороны ТЦК.