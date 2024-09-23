Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Фитнес-тренер и потасовка с медиками — начальник одесского ТЦК раскрыл подробности громких скандалов arrow

Фитнес-тренер и потасовка с медиками — начальник одесского ТЦК раскрыл подробности громких скандалов

23 сентября 2024 14:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стали известны подробности самых громких скандалов с участием одесского ТЦК
"Скорая помощь" с работниками ТЦК. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский фитнес-тренер, обругавший работников ТЦК , проходит подготовку в одной из боевых частей. А конфликт с медиками "скорой помощи" возник из-за их нежелания показать документы.

Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал руководитель Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко.

Читайте также:

Судьба тренера

Фитнес-тренер, который в начале июля оскорбил работника ТЦК, сейчас находится на учебе в ВСУ.

"Он был призван сразу в тот же день. Он понял свою ошибку. По собственному согласию был призван в одно из боевых подразделений воинских частей оперативного командования", — говорит глава ТЦК.

Напомним, на разлетевшемся по соцсетям видео фитнес-тренер обругал защитника Украины и пожелал ему воевать, пока не умрет. В тот же день его мобилизовали.

Конфликт с медиками

Юрий Пуйко также прокомментировал состоявшуюся в июне стычку между работниками ТЦК и сотрудниками "скорой помощи". Напомним, тогда медиков якобы силой удерживали в помещении терцентра.

По словам главы ТЦК, в ситуации уже разобрались, а сейчас ею занимаются правоохранительные органы. Юрий Пуйко утверждает, что причиной конфликта стал отказ показывать документы.

"Мы четыре часа пытались допроситься у людей, чтобы они показали свои документы. Только после приезда их руководителей, они смогли сказать, кто это такие", — рассказывает он.

Напомним, Юрий Пуйко считает, что конфликтов с участием ТЦК в Одессе стало значительно меньше. А случаи, попадающие в сеть, в большинстве своем манипулятивные.

Народный депутат Сергей Рахманин заявил, что Одесская область является лидером по количеству жалоб и заявлений о нарушениях со стороны ТЦК.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:31 Караваев раскрыл подробности того, как его семья пережила оккупацию

14:25 На вручении The Golden Plate Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими

14:24 Ощадбанк изменил срок действия платежных карт клиентов

14:17 Фитнес-тренер и потасовка с медиками — начальник одесского ТЦК раскрыл подробности громких скандалов

14:15 Взятки за бизнес в колонии — СБУ сообщила детали коррупционной схемы чиновника Минюста

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

14:04 Украина в последний раз перейдет на зимнее время — когда нужно перевести часы

13:47 В Одессе внедрили новые методы борьбы с браконьерами и черными лесорубами

13:43 Украинцы могут обжаловать штраф от ТЦК — адвокат объяснил, когда и как это возможно

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

14:31 Караваев раскрыл подробности того, как его семья пережила оккупацию

14:25 На вручении The Golden Plate Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими

14:24 Ощадбанк изменил срок действия платежных карт клиентов

14:17 Фитнес-тренер и потасовка с медиками — начальник одесского ТЦК раскрыл подробности громких скандалов

14:15 Взятки за бизнес в колонии — СБУ сообщила детали коррупционной схемы чиновника Минюста

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

14:04 Украина в последний раз перейдет на зимнее время — когда нужно перевести часы

13:47 В Одессе внедрили новые методы борьбы с браконьерами и черными лесорубами

13:43 Украинцы могут обжаловать штраф от ТЦК — адвокат объяснил, когда и как это возможно

13:40 Синоптики предупредили львовян, чего ожидать от погоды завтра

13:29 Тысячи одесситов до вечера остались без воды — когда включат

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке