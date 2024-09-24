Начальник Одесского ТЦК не указал в декларации своего сына

Ярослав Пуйко (справа) с друзьями. Фото: Instagram/Prostoo_Yarik

В соцсетях появились фото сына начальника одесского ТЦК и СП на отдыхе за границей. А журналисты обнаружили, что парень исчез из декларации отца за 2023 год.

Об этом сообщили в Центре публичных расследований.

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Отдых за границей

После того, как канал "Український свідок" опубликовал интервью с начальником Одесского областного ТЦК Юрием Пуйко, в сети появились фото из Instagram его сына Ярослава. Как оказалось, в прошлом году молодой человек отдыхал в Турции.

Отметим, что после публикаций фотографий Ярослав Пуйко закрыл свой профиль для просмотра.

Исчез из декларации

В декларации Юрия Пуйко за 2022 указано, что его сын Ярослав получил пенсию на сумму 17,6 тыс. грн. Кроме того, он продал автомобиль за 149,1 тыс. грн.

Впрочем, за 2023 год глава ТЦК задекларировал только доходы свои и жены, а сына не вспомнил совсем.

Напомним, Юрий Пуйко рассказал, что слово "бусификация" нужно искоренять, потому что это инструмент вражеской пропаганды.

Также он прокомментировал самые громкие скандалы в Одессе с участием работников ТЦК — в частности, задержание оскорблявшего военных фитнес-тренера и конфликт с работниками "скорой помощи".