Сколько зарабатывает начальник Одесского ТЦК

Начальник одесского ТЦК рассказал о своей зарплате
Начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко утверждает, что зарабатывает менее 30 тыс. грн. в месяц. Но уверяет, что ему достаточно.
Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал сам Юрий Пуйко.
Что сказал руководитель ТЦК
По словам Юрия Пуйко, его зарплата меньше, чем у других военных.
"У военнослужащих ТЦК и СП она (зарплата — Ред.) гораздо меньше, чем у тех военнослужащих, которые проходят службу в боевых воинских частях. Это меньше 30 тысяч. Но ничего, справляемся", — рассказал он.
Что в декларации
В электронной декларации за 2023 год Юрий Пуйко указал 726,5 тыс. грн. собственной зарплаты и 284,9 тыс. грн. заработка жены Натальи. Кроме того, как участник боевых действий он получил доплату в 8,9 тыс. грн.
У супругов есть квартира площадью 59 кв. м в Черновцах, гараж в том же городе, а также 2 гектара земли в селе Ленковцы Черновицкой области. Ездит начальник одесского ТЦК на Skoda Superb 2020 года выпуска.
Напомним, Юрий Пуйко не указал пенсию сына в декларации.
Также он прокомментировал самые громкие скандалы в Одессе с участием работников ТЦК — в частности, задержание оскорблявшего военных фитнес-тренера и конфликт с работниками "скорой помощи".
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