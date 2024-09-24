Сколько зарабатывает начальник Одесского ТЦК

Начальник Одесского ТЦК Юрий Пуйко. Фото: скриншот видео "Український свідок"

Начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко утверждает, что зарабатывает менее 30 тыс. грн. в месяц. Но уверяет, что ему достаточно.

Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал сам Юрий Пуйко.

Читайте также:

Что сказал руководитель ТЦК

По словам Юрия Пуйко, его зарплата меньше, чем у других военных.

"У военнослужащих ТЦК и СП она (зарплата — Ред.) гораздо меньше, чем у тех военнослужащих, которые проходят службу в боевых воинских частях. Это меньше 30 тысяч. Но ничего, справляемся", — рассказал он.

Что в декларации

В электронной декларации за 2023 год Юрий Пуйко указал 726,5 тыс. грн. собственной зарплаты и 284,9 тыс. грн. заработка жены Натальи. Кроме того, как участник боевых действий он получил доплату в 8,9 тыс. грн.

У супругов есть квартира площадью 59 кв. м в Черновцах, гараж в том же городе, а также 2 гектара земли в селе Ленковцы Черновицкой области. Ездит начальник одесского ТЦК на Skoda Superb 2020 года выпуска.

Напомним, Юрий Пуйко не указал пенсию сына в декларации.

Также он прокомментировал самые громкие скандалы в Одессе с участием работников ТЦК — в частности, задержание оскорблявшего военных фитнес-тренера и конфликт с работниками "скорой помощи".