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Начальник одесского ТЦК рассказал о своей зарплате

24 сентября 2024 19:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько зарабатывает начальник Одесского ТЦК
Начальник Одесского ТЦК Юрий Пуйко. Фото: скриншот видео "Український свідок"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко утверждает, что зарабатывает менее 30 тыс. грн. в месяц. Но уверяет, что ему достаточно.

Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал сам Юрий Пуйко.

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По словам Юрия Пуйко, его зарплата меньше, чем у других военных.

"У военнослужащих ТЦК и СП она (зарплата — Ред.) гораздо меньше, чем у тех военнослужащих, которые проходят службу в боевых воинских частях. Это меньше 30 тысяч. Но ничего, справляемся", — рассказал он.

Что в декларации

В электронной декларации за 2023 год Юрий Пуйко указал 726,5 тыс. грн. собственной зарплаты и 284,9 тыс. грн. заработка жены Натальи. Кроме того, как участник боевых действий он получил доплату в 8,9 тыс. грн.

У супругов есть квартира площадью 59 кв. м в Черновцах, гараж в том же городе, а также 2 гектара земли в селе Ленковцы Черновицкой области. Ездит начальник одесского ТЦК на Skoda Superb 2020 года выпуска.

Напомним, Юрий Пуйко не указал пенсию сына в декларации.

Также он прокомментировал самые громкие скандалы в Одессе с участием работников ТЦК — в частности, задержание оскорблявшего военных фитнес-тренера и конфликт с работниками "скорой помощи".

Одесса Одесская область Новости Одессы зарплата ТЦК и СП

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