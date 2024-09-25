Кого чаще мобилизуют — одесситов или жителей области

Работники ТЦК звонят в дверь. Иллюстративное фото: Армия.Информ

Считается, что жители сел и маленьких городков получают повестки чаще, чем жители больших городов типа Одессы. В одесском ТЦК уверяют, что это не соответствует действительности.

Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко.

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Равным образом

"По проведенному анализу я вам скажу, что это неправда", — заявил чиновник.

По словам Юрия Пуйко, он не может озвучить конкретные цифры, но проводимые ежеквартально подсчеты демонстрируют, что "все идет равным образом".

"Нет вопросов в категориях населения, которые мы призываем", — заверил он.

Кто распространяет слухи

Глава ТЦК считает, что подобную информацию распространяют люди, стоящие "не в строю, а вне строя".

"Все нужно сказать для того, чтобы нарушить тот принцип и тот процесс, который сейчас проходит у нас в государстве", — говорит Юрий Пуйко.

Напомним, ранее начальник Одесского ТЦК рассказал о своей зарплате.

Также ранее сообщалось, что сын Юрия Пуйко отдыхает за границей.