Кого чаще мобилизуют — одесситов или жителей области

В селах мобилизуют больше, чем в Одессе — что говорят в ТЦК
Считается, что жители сел и маленьких городков получают повестки чаще, чем жители больших городов типа Одессы. В одесском ТЦК уверяют, что это не соответствует действительности.
Об этом в интервью каналу "Український свідок" рассказал начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко.
Равным образом
"По проведенному анализу я вам скажу, что это неправда", — заявил чиновник.
По словам Юрия Пуйко, он не может озвучить конкретные цифры, но проводимые ежеквартально подсчеты демонстрируют, что "все идет равным образом".
"Нет вопросов в категориях населения, которые мы призываем", — заверил он.
Кто распространяет слухи
Глава ТЦК считает, что подобную информацию распространяют люди, стоящие "не в строю, а вне строя".
"Все нужно сказать для того, чтобы нарушить тот принцип и тот процесс, который сейчас проходит у нас в государстве", — говорит Юрий Пуйко.
Напомним, ранее начальник Одесского ТЦК рассказал о своей зарплате.
Также ранее сообщалось, что сын Юрия Пуйко отдыхает за границей.
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