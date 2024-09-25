Працівники ТЦК в Одесі вдарили чоловіка автоматом

ТЦК прийшли до чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот

В Одесі розгорівся новий скандал із ТЦК. Працівники територіального центру комплектування нібито вдарили чоловіка автоматом, а перехожим заявили, що навіть якщо застрелять людину, то їм нічого за це не буде.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на відео у соцмережах.

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З чого почався конфлікт, наразі невідомо. Однак на кадрах видно, що цивільний чоловік лежить на дорозі перед воротами будівлі ТЦК та СП. За словами авторки відео, військовослужбовець нібито ударив чоловіка автоматом.

Крім того, під час конфлікту один із працівників ТЦК заявив людям, що навіть якщо вони когось застрелять, то їм нічого не буде.

Далі на опублікованому відео видно, що два військових намагаються піти з місця події. Їх наздоганяв цивільний та хотів зняти їхні обличчя. Один із представників ТЦК почав кидати каміння. Чим закінчився інцидент, наразі невідомо.

Нагадаємо, днями раніше начальник одеського ТЦК розповів, як він відноситься до "бусифікації". Юрій Пуйко зазначив, що це слово треба викорінювати, оскільки це мова ворожої пропаганди. За його словами, по кожному випадку, що потрапляє у мережу, проводяться перевірки і розслідування.

Також ми писали, що 25 вересня ДБР повідомили, що у Львівській області шахраї у формі працівників ТЦК обікрали чоловіків, які намагалися потрапити до Європи.