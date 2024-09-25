Работники ТЦК в Одессе ударили мужчину автоматом

ТЦК пришли к мужчине. Иллюстративное фото: скриншот

В Одессе разгорелся новый скандал с ТЦК. Работники территориального центра комплектования якобы ударили мужчину автоматически, а прохожим заявили, что даже если застрелят человека, то им ничего за это не будет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео в соцсетях.

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С чего начался конфликт, пока неизвестно. Однако на кадрах видно, что гражданский мужчина лежит на дороге перед воротами здания ТЦК и СП. По словам автора видео, военнослужащий якобы ударил мужчину автоматом.

Кроме того, во время конфликта один из работников ТЦК заявил людям, что даже если они застрелят кого-то, то им ничего не будет.

Далее на опубликованном видео видно, что два военных пытаются уйти с места происшествия. Их догонял гражданский и хотел снять их лица. Один из представителей ТЦК стал бросать камни. Чем закончился инцидент, пока неизвестно.

Напомним, на днях ранее начальник одесского ТЦК рассказал, как он относится к "бусификации". Юрий Пуйко отметил, что это слово нужно искоренять, поскольку это язык вражеской пропаганды. По его словам, по каждому случаю, попадающему в сеть, проводятся проверки и расследования.

Также мы писали, что 25 сентября ДБР сообщили, что во Львовской области мошенники в форме работников ТЦК обокрали мужчин, которые пытались попасть в Европу.