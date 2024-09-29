Военнослужащего из Крыма оштрафовали за незаконное ношение ножа в Одессе

Подозреваемый в зале суда. Фото иллюстративное: УНИАН

Суд Одессы признал виновным военнослужащего в незаконном ношении холодного оружия и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен. Мужчина признал свою вину и искренне раскаялся.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военнослужащий, уроженец Симферополя АР Крым, был признан виновным в незаконном ношении холодного оружия. Во время мобилизации, исполняя обязанности гранатометчика в составе десантно-штурмового подразделения, он был задержан 18 апреля 2024 года возле автовокзала в Одессе с ножом, подаренным ему собратьями. Нож, являющийся холодным оружием промышленного производства, был изъят сотрудниками полиции.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и раскаялся в совершенном. Суд учел эти обстоятельства, а также то, что обвиняемый ранее не был судим и находится на службе в Вооруженных силах Украины.

Какое наказание за ношение холодного оружия

Суд признал вину мужчины доказанной и квалифицировал его действия по части 2 статьи 263 УК Украины (ношение другого холодного оружия без разрешения). Наказанием для обвиняемого стал минимальный штраф в размере 17 000 гривен.

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