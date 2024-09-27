Сказав, що не хоче служити — на Одещині винесли вирок ухилянту

Співробітники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: Армія.Інформ

Мешканця Арциза визнали придатним до військової служби. Але на збір на відправку до частини він не з'явився. Тепер чоловік сидітиме у в'язниці.

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Арцизького районного суду.

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Деталі справи

Чоловік пройшов ВЛК і отримав повістку про необхідність з'явитися на збірний пункт для відправки до військової частини. Втім, у зазначений день він не прийшов і жодним чином не повідомив про причини своєї неявки.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Водночас, він заявив, що не служити — це його свідоме рішення, і до війська він не піде.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації на особливий період. Його засудили до трьох років ув'язнення. Втім, він має право оскаржити вирок в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто не отримає повістку поштою.

Також в Одеському ТЦК розповіли, хто роздає повістки на вулицях.