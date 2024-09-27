Сказал, что не хочет служить — в Одесской области вынесли приговор уклонисту

Прошел ВВК, но не пошел служить — на Одесчине вынесли приговор уклонисту
Жителя Арциза сочли годным к военной службе. Но на сбор на отправку в часть он не явился. Теперь мужчина будет сидеть в тюрьме.
Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Арцизского районного суда.
Детали дела
Мужчина прошел ВВК и получил повестку о необходимости явиться на сборный пункт для отправки в воинскую часть. Впрочем, в указанный день он не пришел и никак не сообщил о причинах своей неявки.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину. В то же время он заявил, что не служить — это его сознательное решение, и в армию он не пойдет.
Что решил суд
Судья признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации на особый период. Его приговорили к трем годам заключения. Впрочем, он имеет право оспорить приговор в апелляционном суде.
Напомним, ранее мы сообщали, кто не получит повестку по почте.
Также в Одесском ТЦК рассказали, кто раздает повестки на улицах.
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