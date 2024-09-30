В Одесской области мужчина пошел служить по поддельному паспорту

Здание Белгород-Днестровского суда. Фото: Facebook

Мужчина хотел служить в армии, но потерял паспорт. Он решил распечатать документ на принтере и пошел с ним в ТЦК.

Об этом Новости.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.

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Что произошло

Житель села Подгорное, потеряв паспорт, решил не обращаться в уполномоченные органы, а сделать себе новый своими силами. Потому он распечатал паспорт на цветном принтере и заламинировал.

С таким самодельным документом он пришел узнать о возможности прохождения военной службы по мобилизации.

Что решил суд

Мужчине выдвинули обвинения в подлоге официальных документов. Суд признал его виновным и приговорил к уплате 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Одессе судили военного из Крыма, носившего при себе холодное оружие.

Также суд вынес приговор военному, который три месяца не был на службе.