В Одесской области мужчина пошел служить по поддельному паспорту

Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали
Мужчина хотел служить в армии, но потерял паспорт. Он решил распечатать документ на принтере и пошел с ним в ТЦК.
Об этом Новости.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.
Что произошло
Житель села Подгорное, потеряв паспорт, решил не обращаться в уполномоченные органы, а сделать себе новый своими силами. Потому он распечатал паспорт на цветном принтере и заламинировал.
С таким самодельным документом он пришел узнать о возможности прохождения военной службы по мобилизации.
Что решил суд
Мужчине выдвинули обвинения в подлоге официальных документов. Суд признал его виновным и приговорил к уплате 17 тыс. грн штрафа.
Напомним, в Одессе судили военного из Крыма, носившего при себе холодное оружие.
Также суд вынес приговор военному, который три месяца не был на службе.
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