Мужчину почти неделю продержали в ТЦК — решение суда

Здание Болградского райсуда. Фото: сайт суда

Военнообязанного задержали на блокпосту и почти неделю держали на сборном пункте. Впрочем, ему удалось доказать в суде, что такие действия противоречат закону.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Болградского районного суда.

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Что произошло

По словам мужчины, его задержали полицейские на КП "Дачное" на трассе Одесса — Киев. Они вызвали работников ТЦК, а те увезли задержанного в сборный пункт в Одессе. Там мужчину продержали четыре дня, а затем увезли в воинскую часть. Осмотрев военнообязанного, врач отметил, что он не может служить по состоянию здоровья. Но даже после этого его не отпустили.

Мужчина рассказал, что не получал повесток, не проходил и не отказывался проходить ВВК, а во время задержания не подписывал никаких документов.

Одобрение суда

По материалам дела, мужчина обновил данные в приложении "Резерв+" и не находится в розыске. К тому же ТЦК не предоставил никаких доказательств законности его задержания. Следовательно, суд постановил немедленно освободить мужчину.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который пошел служить по поддельному паспорту.

Также в Одессе вынесли приговор мужчине, пытавшемуся сжечь военное авто.