Мужчину почти неделю продержали в ТЦК — решение суда

В Одесской области мужчину почти неделю держали в ТЦК — что решил суд
Военнообязанного задержали на блокпосту и почти неделю держали на сборном пункте. Впрочем, ему удалось доказать в суде, что такие действия противоречат закону.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Болградского районного суда.
Что произошло
По словам мужчины, его задержали полицейские на КП "Дачное" на трассе Одесса — Киев. Они вызвали работников ТЦК, а те увезли задержанного в сборный пункт в Одессе. Там мужчину продержали четыре дня, а затем увезли в воинскую часть. Осмотрев военнообязанного, врач отметил, что он не может служить по состоянию здоровья. Но даже после этого его не отпустили.
Мужчина рассказал, что не получал повесток, не проходил и не отказывался проходить ВВК, а во время задержания не подписывал никаких документов.
Одобрение суда
По материалам дела, мужчина обновил данные в приложении "Резерв+" и не находится в розыске. К тому же ТЦК не предоставил никаких доказательств законности его задержания. Следовательно, суд постановил немедленно освободить мужчину.
Напомним, в Одесской области судили мужчину, который пошел служить по поддельному паспорту.
Также в Одессе вынесли приговор мужчине, пытавшемуся сжечь военное авто.
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