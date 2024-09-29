Уродженець Запоріжжя отримав термін за підпал автомобіля ЗСУ в Одесі

Автівка, яку підпалили. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Київський районний суд Одеси надійшов обвинувальний акт щодо уродженця Запоріжжя, обвинуваченого у спробі підпалу автомобіля Збройних сил України. Підсудний визнав свою провину, уклав угоду з прокурором і отримав умовний термін.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Підпалив автівку

У матеріалах справи зазначено, що чоловік, раніше не судимий, разом зі спільником, за вказівкою невстановленої особи, спробував здійснити підпал автомобіля, що перебуває у користуванні військовослужбовців Збройних сил України.

Події розгорталися 24 липня 2024 року. Їхньою метою було знищення транспортного засобу марки "ВАЗ-2105", який вони помилково вважали військовим. Використовуючи запалювальну суміш, зловмисники облили радіаторну решітку, капот і колесо автомобіля, а потім підпалили його.

Фіксували підпал на відео

Зловмисники зафіксували свої дії на відео та відправили замовнику через месенджер "Telegram", з метою отримати грошову винагороду за підпал. Проте, внаслідок швидкого втручання правоохоронців, злочин було розкрито.

Яке покарання за підпал авто

За результатами розслідування, 13 вересня 2024 року між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Підсудний визнав свою провину, і суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним звільненням, із випробувальним терміном.

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