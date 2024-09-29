Уроженец Запорожья получил срок за поджог автомобиля ВСУ в Одессе

Автомобиль, который подожгли. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт в отношении уроженца Запорожья, обвиняемого в попытке поджога автомобиля Вооруженных сил Украины. Подсудимый признал свою вину, заключил соглашение с прокурором и получил условный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Поджег автомобиль

В материалах дела отмечено, что мужчина, ранее не судимый, вместе с сообщником, по указанию неустановленного лица, попытался совершить поджог автомобиля, находящегося в пользовании военнослужащих Вооруженных сил Украины.

События разворачивались 24 июля 2024 года. Их целью было уничтожение транспортного средства марки "ВАЗ-2105", которое они ошибочно считали военным. Используя зажигательную смесь, злоумышленники облили решетку радиатора, капот и колесо автомобиля, а затем подожгли его.

Фиксировали поджог на видео

Злоумышленники зафиксировали свои действия на видео и отправили заказчику через мессенджер Telegram с целью получить денежное вознаграждение за поджог. Однако в результате быстрого вмешательства правоохранителей преступление было раскрыто.

Какое наказание за поджог авто

По результатам расследования 13 сентября 2024 года между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Подсудимый признал свою вину и суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с условным освобождением, с испытательным сроком.

Напомним, ранее мы сообщали, кто не получит повестку по почте.

Также в ТЦК сообщили, что многодетные родители могут быть мобилизованы.