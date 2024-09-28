Чи можуть в Одесі мобілізувати багатодітних батьків: роз’яснення юриста

Військові вручають повістку чоловіку. Фото: hvylya.net

У ТЦК повідомили, що багатодітні батьки можуть бути мобілізовані. Проте юристи зазначають, що згідно з чинним законодавством, батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від призову, за винятком випадків заборгованості з аліментів.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Адвокат Олексій Шалару пояснює, що якщо у свідоцтвах про народження дитини зазначено певну особу як біологічного батька, то вона має право на відстрочку від мобілізації. Однак це право діє лише за відсутності заборгованості з аліментів.

"Наразі ТЦК вимагають довідку від державної виконавчої служби про відсутність такої заборгованості, особливо коли йдеться про дітей від різних шлюбів. Якщо у вас є заборгованість по аліментах, відстрочка не надається", — підкреслює Шалару.

Куди звертатися, щоб отримати довідку про сплату аліментів

Водночас батько може легко перевірити, чи є він боржником, звернувшись до виконавчої служби, яка надасть відповідну довідку.

"Цього документа буде достатньо, щоб підтвердити, що ви не є боржником. І якщо все в порядку, вас не можуть мобілізувати, навіть якщо діти з вами не проживають", — пояснює адвокат.

Юрист також наголошує на тому, що розмір виплат на утримання дітей, зокрема сума аліментів, не впливає на право на відстрочку.

"Навіть мінімальні виплати на дітей звільняють від призову до війська", — зазначив Олексій Шалару.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень від ТЦК. Він нібито не встав на облік у 2007 році за що отримав штрафну санкцію.

Також ми писали, що до законодавства внесуть зміни щодо мобілізації. Зокрема, йдеться про перевірку документів військовозобов'язаних представниками ТЦК.