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Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

26 вересня 2024 20:03
Рвачова Анастасія - редактор
Відстрочка до листопада та повістки поштою: тонкощі мобілізації
Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
Рвачова Анастасія - редактор

Минуло майже п'ять місяців з моменту набуття чинності оновленого закону про мобілізацію, проте скандали та суперечки навколо нього не вщухають. Нещодавно у законодавстві зʼявилися нові нюанси призову до армії, які мають спростити цей процес. Однак чи все так, чи є все ж підводні камені та лазівки у призовників? 

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Порядок видачі відстрочки

З початку дії воєнного стану в Україні порядок видачі відстрочки не змінився. Для того, щоб її отримати, наразі необхідно подати усі необхідні документи до ТЦК, який і має виписати тимчасове відтермінування від служби. Проте адвокат Олексій Шалару наголошує, що змінилися вимоги до її дії —  відтепер, незалежно від дати видачі, діятиме вона до моменту продовження воєнного стану президентом. 

"Тому і кажуть, що ті, хто вже отримав відстрочки, заново повинні звернутися до ТЦК і СП, щоб продовжити їх і подати усі документи. Автоматично більше нічого не продовжуватимуть. До того ж будуть додатково дивитися на підстави відстрочки. Потрібно все дивитися і вивчати, бо ТЦК і СП трактує по-своєму постанови Кабміну і закони", — розповідає юрист Олексій Шалару. 

Юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE
Юрист Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Водночас правник додає, що у юристів на цю норму інший погляд. Таким чином відстрочка має видаватися на той термін, який у ній зазначено. Тому кожен окремий випадок потрібно розглядати окремо та оскаржувати такі рішення ТЦК. 

"І додатково ВЛК у такому разі проходити не потрібно. Це треба робити лише у тому разі, якщо вам відмовили у відстрочці. І саме така норма прописана у законі. А просто змусити це зробити вас не мають права", — додає адвокат. 

Догляд за близькими — чи буде відстрочка

Перше, що потрібно зробити, щоб отримати відстрочку від служби за доглядом, — це зібрати повний пакет документів та провести комісію, які підтвердить факт догляду. Вже після цього необхідно звернутися до ТЦК і СП із заявою для отримання відстрочки через догляд за хворим членом сім'ї, або до людини, яка потребує цього. Але ця процедура може бути досить тривалою.

"Це довга процедура, бо такі комісії збираються довго, щонайменше кілька місяців. Тому не будьте так впевнені, що ви сьогодні подали, завтра вам розглянули. Якщо вас зупинили, у вас немає підстав для відстрочки, то все — це мобілізація", — зазначає правник. 

Також юрист наголошує, що такого військовозобовʼязаного не можуть одразу затримати — це незаконно. Уповноважені особи мають перевірити документи по базах і, у разі підтвердження відстрочки, відпустити його. 

Олексій Шалару про відстрочку. Фото: Новини.LIVE
Олексій Шалару про відстрочку. Фото: Новини.LIVE

Мобілізація багатодітних

У ТЦК заявили, що можуть мобілізувати багатодітних батьків. Проте, за словами адвоката, такої норми у законодавстві наразі немає, і наявність трьох та більше дітей вже є правом на відстрочку. Проте це не стосується батьків, які мають заборгованість за аліментами, тобто не утримують власних дітей. 

"Перевірити заборгованість можна у виконавчій службі, яка надасть довідку, що ви не є боржником. Цього буде достатньо. І якщо все добре, то вас не можуть мобілізувати, навіть якщо ці діти з вами не проживають", — каже Олексій Шалару.

Окремо юрист наголошує, що також на відстрочку не впливає сума аліментів. Таким чином навіть мінімальні виплати на дітей звільняють від призову до війська. 

Юрист про мобілізацію багатодітних. Фото: Новини.LIVE
Юрист про мобілізацію багатодітних. Фото: Новини.LIVE

Оновлення для обмежено придатних

Під мобілізацію в Україні не підпадають чоловіки молодше 25 років, проте свої військово-облікові дані все одно мали оновити, оскільки є призовниками. Проте з "обмежено придатними" вийшла колізія і за новими нормами їх звільнили від оновлення. І, як каже адвокат, у разі зупинки ТЦК, їм не мають права виписати штраф. 

"Я не думаю, що така норма для хлопців знову буде обовʼязковою. І хоча є випадки, коли накладали штраф військовозобовʼязаним молодше 25, більшу їхню частину скасовують та оскаржують. Тому що, буває, застосовують штрафи до людей, які ще не підпадають під дію цього закону. Тому обережно читайте: не кожен штраф потрібно сплачувати, а потрібно оскаржувати", — зазначає Шалару. 

Адвокат про оновлення даних. Фото: Новини.LIVE
Адвокат про оновлення даних. Фото: Новини.LIVE

Що робити чоловікам у 50-60 років

Міністерство оборони підтвердило, що мобілізація чоловіків від 50 до 60 років не буде нормою. Як розповідає юрист, їх можуть призвати лише за певним розпорядженням та на певні посади у війську. Зокрема, зараз є велика потреба у водіях вантажівок, тож на таких людей і будуть ставити пріоритети. 

"Водії дуже потрібні у Збройних силах. Наприклад, буде розпорядження, щоб мобілізувати з 50 до 60 років водій фур, які мають категорію А, В, С. Але зараз його немає. Тому і чіпати таких чоловіків не будуть", — розповідає Олексій Шалару. 

Повістки поштою чи у застосунку

Ще одним спрощенням мобілізації найближчим часом може стати розсилка повісток поштою. Військові розповідають, що це будуть листи з вимогою явитися до ТЦК, а у разі повернення, така повістка вважатиметься врученою. А надсилатимуться вони лише тим особам, які оновили свої облікові дані. 

"Якщо людина не отримає повістку, вона повернеться до ТЦК СП і буде за новим законом вважатися отриманою. Якщо ж у військовозобовʼязаного вже все оновлено, то його викликають з якихось інших причин. І це потрібно встановити", — додає фахівець. 

Олексій Шалару про видачу повісток. Фото: Новини.LIVE
Олексій Шалару про видачу повісток. Фото: Новини.LIVE

Слід зазначити, що такі повістки не надсилатимуть людям, які оновилися через застосунок "Резерв+". За словами Шалару, витяг з додатка не є обліковим документом. Але можна зробити витяг через "Дію" або ЦНАП — тоді все буде законно. 

"У вас там буде видно дату оновлення даних і написано, що ви все зробили своєчасно — до вас претензій не повинно бути. А якщо ТЦК хоче викликати вас, то вони мають вручити повістку у руки", — наголошує юрист. 

Штрафи та арешт майна

Оновлений закон про мобілізацію передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу військовозобовʼязаним, які не оновили свої дані. Проте зробити це можна не в усіх випадках. Так, юрист розповідає, що люди, дані про яких є у відкритих державних джерелах, мають право оскаржити штраф. 

"Дані про ФОПів є всюди. Також про більшість людей відомі їхні дані, як про платників податків. Та й на Ореn Data bot можна знайти усе, що вас цікавить. І я впевнений, що ТЦК користується цими сервісами", — підкреслює правник. 

Юрист про штрафи. Фото: Новини.LIVE
Юрист про штрафи. Фото: Новини.LIVE

Водночас Олексій Шалару розповідає, що штрафи наразі не виписують, бо немає єдиної бази усіх військовозобовʼязаних. А на її створення знадобиться досить багато часу. Проте, якщо їх все ж запровадять і сума перевищить 160 тисяч гривень, на майно громадян можуть накласти арешти. 

"Навіть якщо штраф буде виписаний у розмірі 15 тисяч гривень, державний агрегатор виносить ухвалу на арешт. І людина вже не зможе продати своє майно. До того ж її вносять у реєстр боржників", — зазначає адвокат. 

Крім того, якщо сума стане великою, держава може почати конфіскацію. Спочатку буде перевірка коштів на рахунку, потім — арешт рухомого майна. І вже наостанок нерухомого. 

"Тому, коли внесли ці зміни до закону про мобілізацію, багато чоловіків переоформили своє майно на інших — матір, дружину, батька. Але ці зміни не означають, що заберуть усе одразу. Немає такого одного штрафу — 150 тисяч. Це дуже багато штрафів потрібно накопичити, щоб дійти до таких радикальних наслідків", — підсумовує Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом мережею шириться досить багато відео із силовою мобілізацією чоловіків. Більшість таких зафіксованих випадків є незаконними та дискредитують дії військових. Тож громадяни мають подбати про свою захищеність у юридичному полі, щоб відстояти свою правоту. 

Одеса скандал військовий призов Новини Одеси мобілізація відстрочка ТЦК та СП

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