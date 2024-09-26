Отсрочка до ноября и повестки по почте: тонкости мобилизации

Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Прошло почти пять месяцев с момента вступления в силу обновленного закона о мобилизации, однако скандалы и споры вокруг него не утихают. Недавно в законодательстве появились новые нюансы призыва в армию, которые должны упростить этот процесс. Однако все ли так, есть ли все же подводные камни и лазейки у призывников?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Порядок выдачи отсрочки

С начала действия военного положения в Украине порядок выдачи отсрочки не изменился. Для того чтобы ее получить, необходимо подать все необходимые документы в ТЦК, который и должен выписать временную отсрочку от службы. Однако адвокат Алексей Шалару отмечает, что изменились требования к ее действию — теперь, независимо от даты выдачи, она будет действовать до момента продления военного положения президентом.

"Поэтому и говорят, что уже получившие отсрочки заново должны обратиться в ТЦК и СП, чтобы продлить их и подать все документы. Автоматически больше ничего не будут продлевать. К тому же будут дополнительно смотреть на основания отсрочки. Нужно все смотреть и изучать, потому что ТЦК и СП трактует по-своему постановления Кабмина и законы", — рассказывает юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

В то же время юрист добавляет, что у юристов на эту норму другой взгляд. Таким образом, отсрочка должна выдаваться на тот срок, который в ней указан. Поэтому каждый частный случай следует рассматривать отдельно и обжаловать такие решения ТЦК.

"И дополнительно ВВК в таком случае проходить не нужно. Это нужно делать только в том случае, если вам отказали в отсрочке. И именно такая норма прописана в законе. А просто заставить это сделать вас не имеют права", — добавляет адвокат.

Уход за близкими — будет ли отсрочка

Первое, что нужно сделать, чтобы получить отсрочку от службы по уходу, — это собрать полный пакет документов и провести комиссию, которая подтвердит факт ухода. Уже после этого необходимо обратиться ТЦК и СП с заявлением для получения отсрочки в связи с уходом за больным членом семьи, или к нуждающемуся человеку. Но эта процедура может быть достаточно продолжительной.

"Это долгая процедура, потому что такие комиссии собираются долго, по меньшей мере несколько месяцев. Поэтому не будьте так уверены, что вы сегодня подали — завтра вам рассмотрели. Если вас остановили, у вас нет оснований для отсрочки, то все — это мобилизация", — отмечает юрист.

Также юрист отмечает, что такого военнообязанного не могут сразу задержать — это незаконно. Уполномоченные лица должны проверить документы по базам и в случае подтверждения отсрочки отпустить его.

Алексей Шалару об отсрочке. Фото: Новини.LIVE

Мобилизация многодетных

В ТЦК заявили, что могут мобилизовать многодетных родителей. Однако, по словам адвоката, такой нормы в законодательстве пока нет, и наличие трех и более детей уже дает право на отсрочку. Однако это не касается родителей, имеющих задолженность по алиментам, то есть не содержащих своих детей.

"Проверить задолженность можно в исполнительной службе, которая предоставит справку, что вы не являетесь должником. Этого будет достаточно. И если все хорошо, то вас не могут мобилизовать, даже если эти дети с вами не проживают", — говорит Алексей Шалару.

Отдельно юрист отмечает, что также на отсрочку не влияет сумма алиментов. Таким образом, даже минимальные выплаты на детей освобождают от призыва в армию.

Юрист о мобилизации многодетных. Фото: Новини.LIVE

Обновление для ограниченно пригодных

Под мобилизацию в Украине не подпадают мужчины младше 25 лет, однако свои военно-учетные данные все равно должны были обновить, поскольку являются призывниками. Однако с "ограниченно пригодными" вышла коллизия, и по новым нормам их освободили от обновления. И, по словам адвоката, в случае остановки ТЦК им не имеют права выписать штраф.

"Я не думаю, что такая норма для парней снова будет обязательной. И хотя есть случаи, когда накладывали штраф военнообязанным младше 25, большую их часть отменяют и обжалуют. Потому что, бывает, применяют штрафы к людям, которые еще не подпадают под действие этого Закона. Поэтому осторожно читайте: не каждый штраф нужно платить, а нужно обжаловать", — отмечает Шалару.

Адвокат об обновлении данных. Фото: Новини.LIVE

Что делать мужчинам в 50-60 лет

Министерство обороны подтвердило, что мобилизация мужчин от 50 до 60 лет не станет нормой. Как рассказывает юрист, они могут быть призваны только по определенному распоряжению и на определенные должности в армии. В частности, сейчас большая потребность в водителях грузовиков, поэтому на таких людей и будут ставить приоритеты.

"Водители очень нужны в Вооруженных силах. Например, будет распоряжение, чтобы мобилизовать с 50 до 60 лет водителей фур, которые имеют категорию А, В, С. Но сейчас его нет. Поэтому и трогать таких мужчин не будут", — рассказывает Алексей Шалару.

Повестки по почте или в приложении

Еще одним упрощением мобилизации в ближайшее время может стать рассылка повесток по почте. Военные рассказывают, что это будут письма с требованием явиться в ТЦК, а в случае возвращения такая повестка будет считаться врученной. А будут отправляться они тем лицам, которые обновили свои учетные данные.

"Если человек не получит повестку, она вернется в ТЦК СП и будет по новому закону считаться полученной. Если же у военнообязанного уже все обновлено, то его вызывают по другим причинам. И это нужно установить", — добавляет специалист.

Алексей Шалару о выдаче повесток. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что такие повестки не будут посылать обновившимся через приложение "Резерв+". По словам Шалару, выписка из приложения не является учетным документом. Но можно сделать подъемник через "Дію" или ЦПАУ — тогда все будет законно.

"У вас там будет видна дата обновления данных и написано, что вы все сделали своевременно — к вам претензий не должно быть. А если ТЦК хочет вызвать вас, то они должны вручить повестку в руки", — отмечает юрист.

Штрафы и арест имущества

Обновленный закон о мобилизации предусматривает административное наказание в виде штрафа военнообязанным, не обновившим свои данные. Однако сделать это можно не во всех случаях. Так, юрист рассказывает, что люди, данные о которых находятся в открытых государственных источниках, имеют право обжаловать штраф.

"Данные о ФЛП повсюду. Также о большинстве людей известны их данные, как о налогоплательщиках. Да и на Ореn Data bot можно найти все, что вас интересует. И я уверен, что ТЦК пользуется этими сервисами" — подчеркивает юрист.

Юрист о штрафах. Фото: Новини.LIVE

В то же время Алексей Шалару рассказывает, что штрафы пока не выписывают, потому что нет единой базы всех военнообязанных. А на ее создание уйдет достаточно много времени. Однако, если их все же введут и сумма превысит 160 тысяч гривен, на имущество граждан могут наложить аресты.

"Даже если штраф будет выписан в размере 15 тысяч гривен, государственный агрегатор выносит постановление на арест. И человек уже не сможет продать свое имущество. К тому же его вносят в реестр должников", — отмечает адвокат.

Кроме того, если сумма станет большой, государство может начать конфискацию. Сначала будет проверка средств на счете, затем арест движимого имущества. И уже напоследок недвижимого.

"Поэтому, когда внесли эти изменения в закон о мобилизации, многие мужчины переоформили свое имущество на других — мать, жену, отца. Но эти изменения не означают, что заберут все сразу. Нет такого штрафа — 150 тысяч. Это очень много штрафов нужно накопить, чтобы дойти до таких радикальных последствий", — заключает Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

В последнее время по сети распространяется достаточно много видео с силовой мобилизацией мужчин. Большинство таких зафиксированных случаев незаконны и дискредитируют действия военных. Так что граждане должны позаботиться о своей защищенности в юридическом поле, чтобы отстоять свою правоту.