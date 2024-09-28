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Мобилизация многодетных родителей — кто из одесситов может пойти служить

28 сентября 2024 16:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Могут ли в Одессе мобилизовать многодетных родителей: разъяснение юриста
Военные вручают повестку мужчине. Фото: hvylya.net
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ТЦК сообщили, что многодетные родители могут быть мобилизованы. Однако юристы отмечают, что согласно действующему законодательству родители троих и более детей имеют право на отсрочку от призыва, за исключением случаев задолженности по алиментам.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Адвокат Алексей Шалару объясняет, что если в свидетельствах о рождении ребенка указано определенное лицо в качестве биологического отца, то он имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако это право действует только при отсутствии задолженности по алиментам.

"В настоящее время ТЦК требуют справку от государственной исполнительной службы об отсутствии такой задолженности, особенно когда речь идет о детях от разных браков. Если у вас есть задолженность по алиментам, отсрочка не предоставляется", — подчеркивает Шалару.

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В то же время отец может легко проверить, является ли он должником, обратившись в исполнительную службу, которая предоставит соответствующую справку.

"Этого документа будет достаточно, чтобы подтвердить, что вы не являетесь должником. И если все в порядке, вас не могут мобилизовать, даже если дети с вами не проживают", — объясняет адвокат.

Юрист также отмечает, что размер выплат на содержание детей, в частности сумма алиментов, не влияет на право на отсрочку.

"Даже минимальные выплаты на детей освобождают от призыва в армию", — отметил Алексей Шалару.

Напомним, в Виннице мужчина обратился в суд с требованием отменить наложенный на него штраф в размере 17 тысяч гривен от ТЦК. Он якобы не встал на учет в 2007 году, за что получил штрафную санкцию.

Также мы писали, что в законодательство внесут изменения по мобилизации. В частности, речь идет о проверке военнообязанных документов представителями ТЦК.

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