Силовая мобилизация водителей в Одессе: как действовать при остановке ТЦК

Военный блокпост. Фото иллюстративное: соцсети

Остановка гражданского транспорта представителями Территориальных центров комплектования (ТЦК) вызвала волну возмущения среди водителей. В последнее время в Одессе было зафиксировано несколько случаев, когда людей силой выводили из авто и отправляли в военкоматы. Такие действия являются нарушением закона, утверждают юристы.

Как водителям действовать при силовой мобилизации, Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, остановить авто ТЦК могут только в случае наличия оснований для этого, во всех остальных случаях это незаконно.

"ТЦК могут останавливать авто только при присутствии правоохранителей и только в случае наличия оснований. Водителям должны сообщить об этих основаниях. Если этого не сделано — действия незаконны", — отмечает Шалару.

Он также подчеркивает, что необходимо фиксировать все события и немедленно обращаться к адвокатам и правоохранителям. Кроме того, юрист обращает внимание на то, что ТЦК имеют право выдавать повестки только в пределах своих полномочий.

"Без соответствующего приказа факт вручения повестки незаконный, даже если это происходит на улице. Важно помнить, что вручение повестки не может происходить в личном транспорте или в частной собственности", — добавляет он.

Как вести водителя в случае принудительной остановки:

Попросите удостоверение — водитель вправе потребовать от представителей ТЦК предъявить удостоверение.

Не выходите из автомобиля — важно оставаться в транспортном средстве и держать свои документы при себе.

Фиксируйте все на видео — рекомендуется записывать на видео все происходящие события для защиты своих прав.

Требуйте полицию — если действия представителей ТЦК кажутся незаконными, требуйте вызов представителей Национальной полиции.

Законность таких действий должна контролироваться, поэтому следует обращаться к юристам и не бояться защищать свои права.

Напомним, жителя Одесской области почти неделю держали в ТЦК, но он сумел доказать в суде незаконность своего задержания.

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