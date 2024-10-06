Отказ от повестки: как это сделать законно

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

На фоне всеобщей мобилизации в Украине существуют законные основания, по которым военнообязанные могут отказаться от повестки. На сегодняшний день есть много законных оснований, чтобы отказаться от повестки. В частности, многодетность, получение первого высшего образования, уход за людьми с инвалидностью.

При каких условиях можно законно отказаться от повестки, эксклюзивно Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Как законно отказаться от повестки

По словам Алексея Шалара, отказаться от повестки можно, но только в случаях, если человек не прошел ВВК. В этом случае ей грозит административное наказание в виде штрафа.

"Если человек обновил свои данные и имеет соответствующее извлечение, то никаких дополнительных проблем быть не должно, даже если нет оснований для отсрочки или бронирования. Если же человека остановили, он может отказаться от получения повестки и направления на ВВК", — рассказывает адвокат.

Алексей Шалару подчеркивает, что после прохождения ВВК отказ от повестки невозможен, могут возникнуть уголовные последствия, включая заключение на срок до 5 лет. Также он упоминает о новом законопроекте, предлагающем введение уголовной ответственности за отказ от прохождения ВВК.

"Сейчас существует много случаев подделки подписей задним числом и их дальнейшего направления в учебный центр. И там уже не проверяют, есть ли решение ВВК или нет. Человек убегает и оспаривает решение. Он отказывается от прохождения, его привлекают к административной ответственности, а затем снова задерживают", — отмечает юрист.

Каковы законные основания для отказа от повестки

Среди законных оснований для отказа есть многодетность, получение первого высшего образования, уход за людьми с инвалидностью. Как отмечает Алексей Шалару, таких лиц не могут задержать и вручить им повестки или штрафы, поскольку их защищает закон.

"Есть закон, и в нем прописаны основания, по которым не имеют права вручать повестки. И таких случаев много. Я не могу утверждать, как ТЦК трактуют эти законы. Но любые решения, нарушающие права граждан, должны обжаловаться", — подытоживает Шалару.

Также Алексей Шалару отмечает, что в нынешних условиях войны и всеобщей мобилизации важно, чтобы все военнообязанные обновили свои учетные данные. Военные требует новых, подготовленных бойцов, но процессы мобилизации вызывают беспокойство, дискредитируя армию в гражданских глазах.

Напомним, жителя Одесской области почти неделю держали в ТЦК, но он сумел доказать в суде незаконность своего задержания.

Также сообщалось о киевлянине, который пришел обновить данные, а получил штраф.