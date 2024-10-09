Что делать, если призывника объявили в розыск

Человек, держащий телефон с приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Военнообязанного могут подать в розыск, если он нарушил правила военного учета. Впрочем, иногда такие решения оказываются ошибочными. Бывает и такое, что человек не знает, что его разыскивают.

Как действовать в таких случаях, в интервью Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

Узнать причину

В первую очередь необходимо узнать причину розыска. Довольно часто такие случаи оказывались ошибочными, и проблема быстро решалась. Но если в приложении "Резерв+" действительно появляется статус "В розыске", для этого должны быть основания.

"Есть пример, когда мужчина обратился в Одессе в ТЦК и СП, прошел ВЛК, получил все документы, но не был здесь зарегистрирован. А по месту прописки ему приходили повестки, которых он не получал. Соответственно, его там объявили в розыск, хотя он и обновил все данные", — отмечает адвокат.

Изучать каждый случай

По словам юриста, иногда розыск действительно может быть реальным, а человек о нем даже не будет догадываться. В частности, это касается военнообязанных, которые не обновляли свои данные при переезде или изменении регистрации.

"Три года длится война, а человек ни разу не был зарегистрирован в ТЦК и СП. Так что я могу сделать? Мужчина должен слышать о последствиях. Особенно имея основания для отсрочки, надо было об этом подумать. А теперь с нуля это будет трудно делать", — говорит Алексей Шалару.

Раньше мы рассказывали о том, как действовать водителям при незаконных действиях ТЦК.

Также мы писали, что в Украине существуют законные основания, по которым военнообязанные могут отказаться от повестки. На сегодняшний день есть много законных оснований. В частности, многодетность, получение первого высшего образования, уход за лицами с инвалидностью.