Что делать, если ТЦК изъяли военный билет: объяснение юриста

Мужчина держит военный билет. Фото иллюстративное: УНИАН

В последнее время возникают случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) пытаются изъять военные билеты у военнообязанных. Юристы советуют сразу после инцидента обращаться в милицию.

Как одесситам действовать при попытке изъятия военного билета, Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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Шалару объясняет, что такие действия незаконны, и призывает сразу обращаться в полицию.

"Если нужно доказывать этот факт, что у вас забрали документы, необходимо предоставить все доказательства. Можете зафиксировать на видео, если у вас есть мобильный телефон и его также не забрали. Вы должны доказать, что действительно имели военный билет, а ТЦК нарушили ваши права", — отмечает он.

Изъятие военного билета для шантажа

Адвокат также объясняет, что изъятие военного билета может быть использовано как средство давления, чтобы заставить человека явиться в центр комплектования. Отсутствие документа может создать проблемы, включая угрозу штрафа. Во избежание этого юрист советует сделать выписку из "Дії" или через ЦНАП, где содержатся все необходимые данные.

"То есть человек заменяет без проблем этот военно-учетный документ. Особенно это нужно делать тем мужчинам, у которых есть отсрочка, и хотят это подтвердить", — говорит Алексей Шалару.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как поступать водителям при незаконных действиях ТЦК. Также мы писали, что делать, если ТЦК объявил в розыск.