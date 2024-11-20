Мешканець Одещини зробив собі білий квиток — як його покарав суд

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/соцмережі

Чоловік придбав у мережі штамп про зняття з військового обліку і роздрукував собі білий квиток і довідку ВЛК. З фальшивими документами він намагався перетнути кордон. Але щось пішло не так.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

Підсудний відшукав в інтернеті оголошення про продаж кліше зі штампом про зняття з військового обліку". Зателефонувавши за вказаним номером, він зустрівся з продавцем і купив шаблон за 3 тис. грн. Вдома, використовуючи покупку, чоловік надрукував собі військовий квиток і довідку ВЛК на лазерному принтері. З фальшивими документами він вирушив до пункту пропуску "Маяки — Удобне — Паланка". Там його і затримали.

Що вирішив суд

Свою провину обвинувачений не заперечував і запевняв, що кається у скоєному. Суддя визнав його винним у підробленні та використанні фальшивих документів. Військовозобов'язаному призначили штраф у 17 тис. грн.

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який на замовлення виготовляв "білі квитки". Також на Одещині винесли вирок одеситу, який сам зробив собі посвідчення про непридатність до служби.