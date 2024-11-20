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Мешканець Одещини зробив білий квиток за 3 тисячі — вирок суду

20 листопада 2024 22:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мешканець Одещини зробив собі білий квиток — як його покарав суд
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік придбав у мережі штамп про зняття з військового обліку і роздрукував собі білий квиток і довідку ВЛК. З фальшивими документами він намагався перетнути кордон. Але щось пішло не так.  

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

Підсудний відшукав в інтернеті оголошення про продаж кліше зі штампом про зняття з військового обліку". Зателефонувавши за вказаним номером, він зустрівся з продавцем і купив шаблон за 3 тис. грн. Вдома, використовуючи покупку, чоловік надрукував собі військовий квиток і довідку ВЛК на лазерному принтері. З фальшивими документами він вирушив до пункту пропуску "Маяки — Удобне — Паланка". Там його і затримали.   

Що вирішив суд

Свою провину обвинувачений не заперечував і запевняв, що кається у скоєному. Суддя визнав його винним у підробленні та використанні фальшивих документів. Військовозобов'язаному призначили штраф у 17 тис. грн. 

Нагадаємо, в Одесі судили чоловіка, який на замовлення виготовляв "білі квитки". Також на Одещині винесли вирок одеситу, який сам зробив собі посвідчення про непридатність до служби.

Одеса Одеська область мобілізація білий квиток судові рішення

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