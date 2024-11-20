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Житель Одесчины сделал белый билет за 3 тысячи — приговор суда

20 ноября 2024 22:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Одесчины сделал себе белый билет — как его наказал суд
Человек держит военный билет. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Человек приобрел в сети штамп о снятии с военного учета и распечатал себе белый билет и справку ВВК. С фальшивыми документами он пытался пересечь границу.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.

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Подробности дела

Подсудимый отыскал в интернете объявление о продаже клише со штампом о снятии с военного учета". Позвонив по указанному номеру, он встретился с продавцом и купил шаблон за 3 тыс. грн. Дома, используя покупку, мужчина напечатал себе военный билет и справку ВЛК на лазерном принтере. С фальшивыми документами он отправился в пункт пропуска. "Маяки — Удобное — Паланка". Там его и задержали.

Что решил суд

Свою вину обвиняемый не отрицал и уверял, что раскаивается в содеянном. Судья признал его виновным в подделке и использовании фальшивых документов.

Напомним, в Одессе судили мужчину, который на заказ изготовлял "белые билеты". Также в Одесской области вынесли приговор одесситу, который сам сделал себе удостоверение о непригодности к службе.

Одесса Одесская область мобилизация белый билет судебные решения

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