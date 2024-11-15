Одесит торгував підробними військовими квитками — вирок суду

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/Голос Карпат

Одесит на замовлення виготовляв фальшиві документи про непридатність до військової служби. Він планував на цьому заробити, натомість опинився на лаві підсудних.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського районного суду Одеси.

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Подробиці справи

За матеріалами справи, підсудний пообіцяв знайомому за 4 тис. доларів виготовити на його ім'я військово-облікові документи. Отримавши половину суми в якості завдатку, одесит скачав з інтернету в комп'ютерному клубі бланки військового квитка, довідки про інвалідність ІІ групи, пенсійного посвідчення та документа переселенця. У всі ці документи він надрукував дані замовника. Після того, як обвинувачений передав папери й забрав другу частину грошей, його затримала СБУ.

Що вирішив суд

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Суддя також врахував, що чоловік виховує трьох неповнолітніх дітей, раніше не мав проблем із законом і перевів значну суму на допомогу ЗСУ. Тому п'ятирічне ув'язнення йому замінили на два роки іспитового строку.

Нагадаємо, у Полтавській області служитель баптистської церкви відмовився від отримання повістки. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності. Також у Сумській області чоловік отримав повістку, однак ухилився від мобілізації. Суд визнав його винним та призначив покарання.